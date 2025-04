Madagascar: Basketball 5X5/N1A - JEA de Vakinankaratra veut briller à domicile

Deux clubs féminins et un masculin représentent le Vakinankaratra à la phase 1 du championnat de Madagascar. JEA figure parmi les clubs à suivre de près cette année.

La phase 1 du sommet national N1A pour le groupe B hommes et dames, démarrera le 26 avril pour se terminer le 4 mai, au Gymnase Vatofotsy d'Antsirabe. Six clubs masculins et six féminins se battront dans la ville d'Eaux pour les matchs aller et au Palais des sports de Mahamasina pour le match retour au mois de septembre. La Ligue régionale de basketball du Vakinankaratra est représentée par trois clubs, Jeunes espoirs d'Antsirabe (JEA) et Ankaratra dans la catégorie féminine, et SBC du côté des hommes.

Classé troisième du championnat de Madagascar N1A l'an passé, le club des JEA figure parmi les équipes féminines les plus régulières et en nette évolution ces trois dernières années. Composé de jeunes joueuses emmenées par Taratra Ramahatra et Nomenjanahary Andrianjafy, il est constitué de jeunes joueuses dont la majorité est issue du centre de formation du club.

Le club des JEA avec son équipe féminine, évoluera sans complexe à domicile, au Gymnase Vatofotsy, durant la phase 1. Parmi les six clubs féminins participants, l'Association sportive de la commune de Toamasina (Ascut) d'Atsinanana, l'Ankaratra de Vakinankaratra, Fandrasa de Haute-Matsiatra, l'USJFM d'Atsimo Andrefana, Varsity d'Anosy et JEA de Vakinankaratra, ce dernier est le mieux placé pour prétendre à soulever la Coupe de la ligue (appellation de la phase finale de la phase 1 d'Antsirabe) derrière l'Ascut.

Mission difficile

Marielle Hache, responsable communication du club, affiche d'ailleurs l'ambition du club : « Le premier objectif est d'atteindre la phase finale à Antananarivo. Ensuite, nous comptons dépasser le rang de la troisième place du dernier sommet national. Le club s'est renforcé en effectif en signant avec deux nouvelles joueuses capables d'apporter un plus au club. »

L'autre formation féminine du Vakinankaratra, l'Ankaratra, porte-fanion de la région, s'est classée sixième en 2024. Vu ses résultats des trois années écoulées, elle a perdu son adresse et, depuis, ne fait plus le poids face aux gros calibres. Elle a perdu quelques joueuses clés et n'arrive plus à produire de beaux jeux. Se battre pour atteindre le top 8 des quarts de finale sera une mission difficile cette année, à moins que le départ de ces joueuses clés n'ait été compensé.

Chez les hommes, le club de SBC est le seul représentant de la Ligue régionale de basketball de Vakinankaratra. Au précédent championnat national N1A, il a été sixième du classement général. L'objectif du club cette année est d'atteindre au moins le top 8 pour pouvoir jouer les quarts de finale de la phase finale du championnat, prévu au mois d'octobre, au Palais des sports de Mahamasina.