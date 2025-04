Madagascar: Festival de la nature - Sensibilisation sur la protection des univers marins et terrestres

Pour la première fois à Madagascar, la nature s'invite au coeur de la capitale. Le festival de la nature, initié par le Festival des Baleines et soutenu par l'association Cetamada, transforme Antananarivo en une grande scène de sensibilisation aux univers marins et terrestres. Du 17 au 24 mai, la ville se métamorphose en un espace d'échanges et d'animations répartis sur plusieurs sites emblématiques. Fort de dix ans d'expérience sur l'île de Sainte-Marie, le Festival des Baleines étend désormais sa portée à l'échelle nationale afin de diffuser un message essentiel qui invite à repenser nos pratiques pour assurer la survie de notre génération et de celles qui suivront.

L'événement propose une série d'initiatives variées et conviviales telles que des rencontres professionnelles dédiées au développement de solutions durables, une projection sur écran géant du film Océan qui plonge le spectateur dans une immersion totale pour méditer notre rapport à la mer, et des activités ludiques spécialement conçues pour éveiller les consciences du jeune public. La programmation sera animée par Julien Lepers, célèbre animateur dont l'énergie et l'enthousiasme promettent de captiver un large public. Chaque action, chaque rencontre, est pensée pour servir un objectif commun qui est de préserver notre environnement dans un monde en constante évolution, souvent implacable.