Madagascar: Moto/Slalom Scooter - Rthax s'impose avec panache

La deuxième manche du championnat de Madagascar Slalom Scooter, orchestrée par le club Thunder Racing Scoot (TRS), a tenu toutes ses promesses avec un spectacle de haut vol, ce dimanche sur le circuit de CCI Ivato.

Pas moins de 67 pilotes se sont élancés sur la piste, sous les regards enthousiastes de plus de 3 000 spectateurs massés autour du circuit. Dans la catégorie reine, la catégorie A, Tahirilalaina Andriantsoa, alias « Rthax » de Royale Scoot, a dominé la course. Avec une maîtrise impressionnante, il a bouclé ses 11 tours en tête, franchissant la ligne d'arrivée devant Brown Wid et Ben Kely, qui complètent le podium. Mais Ben Kely n'a pas dit son dernier mot : dans la catégorie B et 4 Temps, il a pris sa revanche en s'imposant avec brio.

Chez les femmes, Naeticiah Razafiniaina reste une valeur sûre. Toujours invaincue dans la catégorie féminine, elle a marqué les esprits lors de cette manche. En hommage à son père, elle a décidé d'abandonner son pseudonyme habituel « Ngita » pour adopter « Razafy Kely ». Et elle ne s'est pas contentée de briller dans sa catégorie : lors du tournoi Trophée, elle a osé se mesurer aux garçons dans la catégorie A. Après avoir tenu la tête pendant trois tours, elle a finalement terminé à une honorable 4e place, ajoutant une dose de suspense et de « fun » à l'événement, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Les autres catégories ont également offert leur lot de sensations. Jonatix s'est illustré en remportant la catégorie Catal, tandis que dans la catégorie Kids, le jeune Petit a ébloui l'assistance par son talent précoce. En marge de la compétition, l'ambiance était au rendez-vous grâce à l'animation assurée par Daddy Sexy, accompagné des pom-pom girls. Une exposition de véhicules à quatre roues a également attiré les curieux, ajoutant une touche supplémentaire à cette journée mémorable.