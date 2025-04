Madagascar: Lutte contre la pêche INN - 25 navires pour protéger les côtes du pays

Le gouvernement malgache franchit une nouvelle étape décisive dans la lutte contre la Pêche Illégale, Non Déclarée et non Réglementée (INN). Désormais, ce sont 25 navires qui seront mobilisés pour surveiller les vastes zones maritimes du pays, un renforcement significatif comparé aux deux seuls navires en service auparavant. Cette montée en puissance du Centre de Surveillance des Pêches (CSP) s'inscrit dans une stratégie globale de protection des ressources halieutiques de Madagascar.

Lundi, le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue a officiellement présenté à Ampandrianomby, Antananarivo, le Plan national de lutte contre la pêche INN pour la période 2025-2029. Ce document stratégique trace la feuille de route des actions à entreprendre pour éradiquer cette pratique qui menace la durabilité des ressources marines, la souveraineté nationale et l'économie bleue.

Présidée par le ministre Mahatante Paubert, la cérémonie a vu la participation de plusieurs partenaires clés, dont Monsieur Alexander Kefi, représentant de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), et le représentant du WWF à Madagascar. Le WWF, en tant que partenaire engagé, a activement contribué à l'élaboration de ce plan.

À travers ce plan ambitieux, Madagascar affirme sa détermination à protéger ses eaux territoriales et à jouer un rôle de leader régional dans la lutte contre la pêche INN. Ce combat se fera en synergie avec les partenaires nationaux et internationaux, dans un esprit de coopération et de responsabilité partagée.