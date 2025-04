Madagascar: Affaire Base Toliara - Vive tension à l'Assemblée nationale

La solidarité parlementaire est en danger. La situation risque d'être tendue lors de la première session ordinaire qui aura lieu au mois de mai.

« Personne n'est au-dessus de la loi quel que soit son statut. Madagascar n'est pas l'Etat des plus musclés ». C'est ce qu'a déclaré lundi Milavonjy Philobert, député élu à Ambovombe Androy. Un groupe de parlementaires indépendants et pro-régime ont réagi suite à la manifestation avortée des députés de l'opposition, dirigés par Siteny Randrianasoloniaiko qui s'est déroulée dimanche dernier à Toliara. Une tentative de manif que le Rapporteur général au sein de la Chambre basse qualifie de manœuvre de déstabilisation visant à fomenter un coup d'Etat.

Suite à cette affaire Base Toliara, les députés pro-pouvoir interpellent le Bureau permanent de l'Assemblée nationale et réclament des sanctions contre les Siteny Randrianasoloniaiko et consorts qu'ils accusent d'avoir commis divers délits, en l'occurrence attroupement sans autorisation, trouble à l'ordre public, incitation aux troubles et à la désobéissance via les médias et réseaux sociaux, violences envers les Forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui. De leur côté, les élus de l'opposition n'entendent pas se laisser faire. Ils prévoient de poursuivre leur lutte.

Immunité parlementaire

En tout cas, une vive tension commence à s'installer au niveau de la Chambre basse à la suite de cette affaire. La solidarité parlementaire est en danger. Certains extrémistes évoquent même la possibilité de la levée de l'immunité parlementaire contre les frondeurs. Pour sa part, le Bureau permanent, dirigé par son président Justin Tokely, a déjà sorti un rappel à l'ordre en rappelant l'article 207 du règlement intérieur, qui prévoit le droit pour chaque député de présenter un rapport au niveau de leur circonscription respective, à la fin de la session parlementaire. A l'allure où vont les choses, la tension risque de monter d'un cran à Tsimbazaza lors de la première session ordinaire qui aura lieu au mois de mai.