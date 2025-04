Madagascar: Comité Interministériel de l'Environnement - La réponse de l'Exécutif pour une transversalité environnementale

Le Comité Interministériel de l'Environnement est placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du Gouvernement.

Un résultat tangible de l'effort gouvernemental en matière de synergie et de coordination des actions environnementales C'est ainsi qu'on peut résumer les propos de Max Andonirina Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable, sur l'importance de la transversalité et de la collaboration entre les parties prenantes en matière environnementale à Madagascar. Cet effort gouvernemental s'est concrétisé par la mise en place du Comité Interministériel de l'Environnement (CIME), dont le décret n°2024-1808, portant sa création, sa composition, son organisation et son fonctionnement, a été validé en Conseil des ministres en octobre 2024.

Dans son article 3, ce texte de loi stipule que le « CIME est un organe garant de l'intégration des impératifs de la gestion de l'environnement dans une perspective de développement durable et du renforcement de la gouvernance nationale en matière de changement climatique, à travers le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable. »

Acquis

« Tous les ministères sont impliqués dans la lutte contre le changement climatique. » En ce sens, cette initiative constitue une mesure permettant à l'État de renforcer l'aspect collaboratif dans tous les processus de décision en matière environnementale. Comme précisé dans l'article 4 du décret n°2024-1808, le CIME est un organe de pilotage, de décision et de coordination, ayant pour mission de favoriser la cohérence et la synergie des actions entre toutes les institutions étatiques afin de relever les défis majeurs liés à l'environnement et à la lutte contre les changements climatiques, tant au niveau national qu'international.

Ce comité assiste également le Chef du Gouvernement dans la définition des grandes orientations de la politique générale de l'État en matière d'environnement et de changement climatique, mise en oeuvre par le ministère en charge de l'Environnement, ainsi que dans l'élaboration des stratégies opérationnelles correspondantes. L'orientation et l'intégration de la dimension environnementale et climatique dans les politiques publiques figurent également parmi ses missions. Le décret est désormais en place. Les actions concrètes menées par ce comité seront connues à la publication de son premier rapport annuel. À suivre.