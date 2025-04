Ile Maurice: Une marche pacifique du Kolektif 420 le 26 avril à Rose-Hill

Le Kolektif 420 organise une marche pacifique le samedi 26 avril à 11 heures, au départ de la rue Edouard VII, à Rose-Hill, pour réclamer la légalisation du cannabis à Maurice. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation plus large en faveur d'une réforme des politiques nationales sur les drogues, dans un contexte où la prolifération des drogues de synthèse continue d'avoir des effets dévastateurs sur la société mauricienne.

Fondé en 2018, le Kolektif 420 est un groupe militant qui oeuvre pour la reconnaissance des bienfaits médicaux, thérapeutiques et récréatifs du cannabis. À travers des campagnes de sensibilisation et des actions pacifiques, le collectif défend le droit à une consommation responsable, dans un cadre légal et contrôlé. Il s'oppose fermement à la criminalisation des usagers de cannabis, tout en alertant sur la menace grandissante des drogues de synthèse, dont les conséquences sociales et sanitaires sont de plus en plus alarmantes.

Lors d'une conférence de presse tenue le 3 avril au Café du Vieux Conseil à Port-Louis le Kolektif 420 a annoncé officiellement la tenue de cette marche. Plusieurs personnalités engagées ont pris la parole à cette occasion pour réaffirmer leur soutien à la légalisation du cannabis. Selven Govinden, porteparole du mouvement CLAIM (Cannabis Legalization and Informative Movement), a rappelé que l'Organisation mondiale de la Santé recommande désormais une révision des lois internationales sur le cannabis, afin de les adapter à une approche plus scientifique, équitable et respectueuse des droits humains.

Aux côtés de ce dernier, l'activiste Ally Lazer, fils du regretté artiste Kaya, Azaria Topize, ainsi que les membres du Kolektif 420 ont exprimé leur préoccupation face aux politiques répressives actuelles, qu'ils jugent inefficaces et contre-productives. Les intervenants ont plaidé pour une réforme en profondeur, qui prendrait en compte les réalités locales et les avancées internationales en matière de législation sur le cannabis.

Le Kolektif 420 poursuit ainsi son engagement à travers cette nouvelle marche pacifique, dans l'espoir de faire évoluer les mentalités et d'ouvrir un dialogue constructif avec les autorités. Le collectif invite la population à se mobiliser massivement pour cette cause, dans un esprit de respect, de paix et de responsabilité citoyenne. Cette marche se veut être un pas de plus vers une société plus juste, plus éclairée et plus humaine.