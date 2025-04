Ile Maurice: Richard Duval cherche le soutien des parties prenantes pour booster le marché indien

Afin d'exploiter pleinement le potentiel du marché touristique indien, une réunion de réflexion s'est tenue ce lundi à Port-Louis. Présidée par le ministre du Tourisme, Richard Duval, cette séance a réuni des représentants d'Air Mauritius, de compagnies aériennes indiennes ainsi que des acteurs clés du secteur.

Les discussions ont porté sur l'exploration de stratégies efficaces visant à accroître le nombre de touristes indiens visitant l'île Maurice, un marché à fort potentiel, encore largement inexploité depuis la reprise post Covid. Le ministre Duval a souligné que l'Inde représente un marché vital et prometteur pour l'île Maurice, en suggérant notamment que l'introduction de nouvelles compagnies aériennes pourrait améliorer la connectivité et attirer davantage de visiteurs. Il a précisé que les données de janvier et février 2025 montrent une hausse de 13,4 % du nombre de touristes par rapport à la même période en 2024.

Le ministre a insisté sur l'importance de maintenir cette dynamique à l'approche de la haute saison touristique en Inde. L'île Maurice s'est imposée comme une destination de choix sur les principales plateformes de voyage telles que MakeMyTrip et EaseMyTrip. Il a déclaré : «En proposant des forfaits de voyage bien conçus, en lançant des campagnes promotionnelles dynamiques en Inde, en favorisant la collaboration et le soutien mutuel, et en restant à l'affût des dernières tendances, nous pouvons oeuvrer ensemble pour préserver et renforcer la réputation de l'île Maurice en Inde, tout en consolidant son statut de destination touristique haut de gamme.»