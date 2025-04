Ile Maurice: Après l'effort, le réconfort

Cette année, parmi les 494 recrues qui ont rejoint les écoles de formation de la police en août 2024, 447 seront présentes lors de la Passing Out Parade ce mercredi 9 avril au Gymkhana Club, à Vacoas. Parmi les aspirants, 163 sont des Trainee Women Police Constables, un chiffre qui témoigne de l'intégration croissante des femmes dans les forces de l'ordre. Cependant, une cinquantaine de recrues ont quitté la formation en cours de route, notamment des hommes, qui ont choisi d'autres opportunités professionnelles.

La cérémonie, marquant la fin d'une formation intensive, sera un moment décisif pour ces jeunes qui se préparent à intégrer les rangs de la police nationale. Un fait historique accompagne cette édition : pour la première fois, les écoles de formation de la police sont dirigées par une femme, la Woman Assistant Superintendent of Police Sharda Boodhoo (voir encadré), un tournant important dans l'histoire de la police mauricienne.

Les recrues ont débuté leur formation en août dernier après avoir envoyé leur candidature quelques semaines auparavant. Elles ont reçu une lettre pour un entretien, ensuite, une deuxième pour le test de Biomass Index, puis, une pour le test d'aptitude et enfin, le dernier test, le médical, avant de recevoir leur lettre d'acceptation. Tous les aspirants ont ensuite participé à un exercice de Guard of Honor suivant un programme de formation résidentielle de plusieurs semaines.

Cette formation s'est déroulée dans six écoles à travers le pays, dont la Police Training School de Beau-Bassin, la Police Training School de Curepipe, la Special Mobile Force (SMF) pour une formation paramilitaire et la National Coast Guard Training School à Le Chaland. Après la Passing Out Parade, ces recrues seront affectées à des postes de police pour une période de sept semaines, dont une semaine obligatoire au sein de la SMF pour une formation sur la gestion des catastrophes.

La formation des aspirants inclut des cours en droit, des exercices de conditionnement physique, la gestion des armes, des devoirs policiers et des sessions de drill. Ils sont également formés à interagir avec la société et à offrir un service client de qualité. La journée type d'une recrue commence à 5 heures du matin, suivie de tâches de nettoyage, de cours jusqu'à 16 heures, puis, des révisions et la pratique jusqu'à 22 heures. Ces horaires rigides visent à préparer les recrues à faire face aux défis quotidiens du métier.

Les aspirants sont constamment évalués via un livret de progression, qui répertorie leurs comportements, leurs performances et leurs progrès. Selon l'assistant surintendant de police, Govinduthsing Dawonauth, chaque recrue doit être capable de gérer la pression et de faire face à diverses situations avec professionnalisme. Tout manquement à ces exigences entraîne la mise en place de plans de redressement. Le surintendant Sardanand Tauckoory souligne également que la police doit être capable de faire face à des situations stressantes, tant sur le plan psychologique que moral, afin de maintenir un haut niveau de professionnalisme.

Les recrues doivent passer un examen final de retour après leur formation. En cas d'échec, leur nomination sera annulée et elles devront retourner en formation pendant plusieurs mois supplémentaires. Des tests de dépistage de drogues sont régulièrement effectués tout au long de la formation. Si une recrue est testée positive, son contrat sera résilié immédiatement, garantissant ainsi que seuls les aspirants respectant les plus hauts standards soient intégrés dans les rangs de la police.

Au fil des années, le nombre de candidatures pour les écoles de formation a diminué, bien que l'intérêt de rejoindre la force policière reste fort. Cependant, de nombreux candidats ne répondent pas aux qualifications exigées, rendant la sélection encore plus compétitive. Malgré ces défis, la formation continue de jouer un rôle essentiel dans la préparation des jeunes recrues à une carrière exigeante et honorifique dans les forces de l'ordre.

Sharda Boodhoo, une pionnière au coeur des uniformes

Avec plus de 35 ans de service au sein de la force policière, la Woman Assistant Commissioner of Police Sharda Boodhoo incarne la rigueur, le leadership et la détermination. Première femme à avoir dirigé l'ensemble des six écoles de formation de la police mauricienne, elle s'impose comme une figure emblématique dans un univers longtemps dominé par les hommes.

Entrée dans la police sur le même schéma de service que ses homologues masculins, elle a bâti sa carrière sur le terrain, au contact direct de la population et des réalités du pays. De ses débuts comme Woman Police Constable à Plaine-Verte, Abercrombie et Tranquebar, jusqu'à ses fonctions de commandement, elle a franchi avec ténacité chaque étape de la hiérarchie.

Au fil des ans, elle a exercé dans des postes-clés : sergent à Line Barracks, à la station de Pope-Hennessy et à la Criminal Investigation Division, inspectrice, puis Chief Inspector dans les postes de Rose-Hill, Sodnac, Coromandel, Bambous, Flic-en-Flac, Beau-Bassin et Quatre-Bornes. Elle s'est ensuite illustrée en tant qu'assistant surintendant de police puis surintendant à Quatre-Bornes, Sodnac, Camp-Levieux, Bambous, Eau-Coulée, Curepipe, Phoenix et Midlands.

Sharda Boodhoo n'a cessé d'ouvrir des portes : elle a été la première femme à officier comme prosecutor devant les Intermediate Courts et également la première à assumer les responsabilités de Divisional Commander de la Central Division.

Son parcours académique est à la hauteur de sa carrière professionnelle. Titulaire d'un BSc en Police Studies, elle a également obtenu un Master of Business Administration en leadership et innovation et a suivi une formation de dix mois en France dans le cadre du programme de formation des commissaires de police. Son excellence et son engagement lui ont valu à deux reprises le Customer Care Award, décerné par le ministère de la Fonction publique, en 2003 et en 2007.

Respectée par ses pairs comme par les citoyens, Sharda Boodhoo continue de tracer la voie pour les générations futures de femmes policières, prouvant qu'aucune barrière n'est infranchissable avec passion, discipline et intégrité.