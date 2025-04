Afrique: Conflit dans l'est de la RDC - À Kigali, le conseiller Afrique de Trump plaide pour une «paix durable»

Après la RDC, le Kenya et l'Ouganda, Massad Boulos, le conseiller spécial pour l'Afrique du président américain Donald Trump est arrivé ce mardi 8 avril au Rwanda, pour la dernière étape de son déplacement dans la région des Grands Lacs. La question du conflit à l'est de la RDC et les investissements américains dans la région étaient au centre des discussions. Après un entretien dans l'après-midi avec le président Paul Kagame, le diplomate américain a tenu une conférence de presse.

Pour le conseiller américain Massad Boulos, trouver une solution au conflit à l'est de la RDC est « essentiel » pour « favoriser l'essor d'une économie régionale prospère ». Questionné sur d'éventuelles pressions des États-Unis sur le M23 et l'armée rwandaise au Nord-Kivu, le diplomate a plutôt voulu insister sur l'importance du dialogue entre les parties.

« Nous ne sommes pas impliqués dans ces détails, ce sont des affaires internes. Les parties concernées sont engagées dans un dialogue. Ce n'est pas une question de pression ou d'absence de pression, c'est une question de paix, a-t-il assuré. Nous souhaitons voir la paix s'installer, et nous pensons qu'il y a de bons signes dans ce sens. Nous aimerions voir une paix durable et une stabilité dans la région et en RDC ».

Les opérations d'Alphamin suspendues

Le président Donald Trump est « convaincu que les populations ont trop souffert », et qu'il « est grand temps de voir une issue pacifique au conflit », affirme Massad Boulos. Le conseiller est également revenu sur la suspension, suite aux avancées du M23, des opérations de la société minière américaine Alphamin dans les gisements d'étain de Bisié.

« Un tel acteur sur la scène mondiale, c'était très triste de les voir suspendre leurs opérations. Nous avons vu les progrès réalisés ces derniers jours et c'est excellent. Nous espérons que l'entreprise pourra reprendre bientôt, nous apprécions le dialogue en cours. Ce sont des questions purement internes, nous espérons qu'ils poursuivront le dialogue et continueront dans la bonne direction », a insisté le conseiller de Donald Trump.

« Nous soutenons la sécurité et l'intégrité territoriale » de tous les États de la région d'Afrique des Grands Lacs assure Massad Boulos, ajoutant que les États-Unis restent engagés dans l'effort de paix.