Afrique de l'Ouest: France-Algérie - Une fausse citation de Jean-Noël Barrot circule au sujet du Sahel

Trois jours après le déplacement du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères en Algérie pour désamorcer la crise entre les deux pays, une fausse citation attribuée à Jean-Noël Barrot est apparue sur les réseaux sociaux. L'infox, poussée par des comptes pro-AES, repose sur une capture d'écran manipulée d'une publication Facebook du quotidien Le Figaro.

Au terme de sa visite à Alger le dimanche 6 avril dernier, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, aurait-il déclaré, « l'Algérie est notre partenaire stratégique pour permettre notre retour au Sahel. Notre sécurité en dépend » ? C'est ce qu'avancent, à tort, des dizaines d'internautes sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Cette fausse information s'appuie sur une capture d'écran censée montrer une publication Facebook du quotidien français Le Figaro. On y retrouve le logo du média, la fausse citation ainsi qu'une photo montrant Jean-Noël Barrot serrant la main du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

L'arnaque à la citation

Vérification faite, Le Figaro n'a jamais publié une telle information, ni sur ses réseaux sociaux, ni sur son site internet. La citation ainsi que la capture d'écran ont été fabriquées de toutes pièces dans le but de diaboliser la France et l'Algérie, dans un contexte tendu au Sahel, notamment entre Alger et Bamako.

Cette fausse information circule principalement sur Facebook, X et WhatsApp. D'après nos recherches, elle est poussée par un écosystème de compte pro-AES, déjà maintes fois identifié comme un réseau de propagande et de désinformation. L'infox a également été traduite, notamment an anglais, pour toucher un public plus large.

Dans les faits, Jean-Noël Barrot a déclaré, à sa sortie du Palais d'El Mouradia, le 6 avril, que « les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée et, de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel ».

La montée en puissance des manipulations graphiques

Cette fausse publication attribuée au Figaro est un énième exemple de manipulation graphique usurpant l'identité d'un média reconnu. Fin mars, une capture d'écran faussement attribuée à France 24, annonçait, à tort, le décès du président ivoirien, Alassane Ouattara. Là aussi, le logo de la chaîne avait été usurpé via une capture d'écran diffusée massivement sur les réseaux sociaux.

Pour s'assurer de l'authenticité d'une publication partagée sous la forme d'une capture d'écran, il est nécessaire de remonter à la source. Dans le cas du détournement du logo du Figaro ou de France 24, une recherche rapide sur les comptes officiels des deux médias sur les réseaux sociaux, permet de se rendre compte de la supercherie.