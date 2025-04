Gabon: Arnauld Clobert Lebomo au coeur de la mobilisation et de la ferveur populaire autour de l'arrivée d'Oligui Nguema à Moanda

Les populations de Moanda, ,Mounana et Bakoumba avaient accueilli chaleureusement le président candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, le dimanche 06 avril 2025 au stade Henry Sylvoz . Cette ferveur populaire est à l'actif de plusieurs filles et fils des départements de la Lébombi-Leyou, de Lékoko et du district de la Lébombi-Leyou, parmi lesquels Arnauld Clobert Lebomo, Directeur de campagne dans le premier arrondissement de Moanda.

Le ciel était favorable à l'arrivée du candidat des Bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema et son épouse Zita Oligui Nguema au stade Henry Sylvoz où les attendaient cordialement les populations de Moanda, Mounana et Bakoumba. L'enthousiasme était au rendez-vous, ce dimanche, jour de prière où le président, lui-même, a rendu grâce à Dieu, Maitre des temps et des circonstance. Dieu est celui qui rend fertiles, nos terres infertiles.

Ferveur totale au stade mythique de Manga-Sport

Le stade était archicomble et criait à coeur joie "Oligui, président, Oligui président" au bonheur du Directeur de camapagne, Arnauld Clobert Lebomo. Cette ferveur pour lui, n'est pas une surprise. "Je ne suis pas surpris de cette mobilisation autour de l'accueil du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema à Moanda. C'est la preuve que la cohésion est le propre des habitants de Moanda, Mounana et Bakoumba. Nous avons repensé à notre façon à faire. Nous avons repensé à nouveau, à la synergie du vivre-ensemble entre les enfants de ces trois localités qui se tiennent par la main. C'est seulement ainsi que l'on va réussir à bâtir ensemble, notre édifice commun. " a-t-il insisté.

Poursuivant ses propos, le Directeur de campagne a affirmé sans ambages, que "cette mobilisation s'est faite naturellement. C'est l'expression de la volonté de chacun qui s'est manifestée. Ce désir ardent de voir les choses changer et surtout, venir soutenir celui qui a ouvert le chemin de notre essor vers la félicité, Brice Clotaire Oligui Nguema, candidat choisi. Le 12, c'est le 12. Il est d'ailleurs déjà porté à la magistrature suprême. Nous attendons ce soir-là pour célébrer sa victoire qui est aussi la nôtre."

À propos du Rassemblement des Bâtisseurs (RdB) et appel à l'adhésion

Le RdB est un mouvement politique uni par un même idéal. Il est présent dans plusieurs régions et sur le terrain. Sa mission est de transformer le pays grâce à des actions concrètes et une vision partagée de justice, de développement et d'équité.

"Nous avons adhéré massivement au mouvement le Rassemblement des Bâtisseurs. C'est un mouvement d'avenir. J'ai d'ailleurs déjà signé ma fiche d'adhésion et beaucoup comme moi, l'ont également déjà fait. J'invite les uns et les autres à emboîter le pas pour bâtir notre pays avec fierté" lance le Directeur de campagne, Arnauld Clobert Lebomo.

La campagne électorale se poursuit. Entre mobilisation et sensibilisation, les équipes de campagne sillonnent les quartiers pour appeler les électeurs à aller retirer leur carte. Aussi, ne cessent-elles pas de rappeler à toutes fins utiles, d'aller dans les bureaux de vote pour élire le Bâtisseur en chef, Brice Clotaire Oligui Nguema.