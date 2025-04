Congo-Brazzaville: Enjeux des changements climatiques - La deuxième édition du 'Climate week' lancée au CEG de la Paix

Le "Climate week" est une activité qui vise à sensibiliser les élèves du secondaire (collège et lycée) aux enjeux des changements climatiques. La deuxième édition de cette activité a été lancée le 7 avril au collège d'enseignement général (CEG) de la paix, à Brazzaville, et prendra fin le 18 avril.

La deuxième édition du "Climate week" a été lancée, le 7 avril, par le Réseau des acteurs du développement durable (Radd) que préside Valdo Kiba, en partenariat avec des organisations locales AOJ20, ONG Jeunes, APEJ, Cojuc, Clef, Vision du Congo, et Resadd du Cameroun ; Ojecc du Bénin ; et RJDC de Côte d'Ivoire. Elle se déroulera dans dix établissements scolaires publics et privés que sont les CEG de la Paix, Angola libre, André-Grénard-Matsoua, Nganga-Édouard, les complexes scolaires Regard d'Afrique, Joseph-Bikoko, la Relève et Anne-Marie-Javoueh, puis les lycées de Ngamakosso, Emery-Patrice-Lumumba, Joseph- Chaminade, et Nganga-Édouard.

Pour le président de l'ONG Radd, Valdo Kiba, ces établissements scolaires ont été retenus pour inculquer les valeurs du changement climatique aux élèves. Cette idée découle du sondage réalisé par l'Unicef en marge de la COP28, dans lequel il a été constaté que dans les pays en voie de développement, la moitié des jeunes, sinon la majorité, n'est pas sensibilisée, et par conséquent, n'a pas de connaissances sur les enjeux du changement climatique. Cette activité est une manière pour le RADD d'apporter sa contribution dans la lutte contre les enjeux du changement climatique, parce que ne peut agir que celui qui est nanti de connaissances.

Notons qu'au terme de la sensibilisation, un concours inter-écoles sur les questions climatiques et environnementales est prévu le 3 mai en vue de primer trois lauréats lors de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement qui a lieu le 5 juin de chaque année. In fine, au travers de cette activité, le Radd vise à contribuer à la promotion du développement durable, susciter l'engagement responsable des jeunes écoliers dans la protection de l'environnement et le choix des métiers ou des emplois verts.