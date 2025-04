Congo-Brazzaville: Exposition photos - Douze artistes sélectionnés à Kokutan'Art 2025

Le comité de sélection du festival Rencontres internationales de la photographie d'auteur (Kokutan'Art) a publié, le 6 avril, la liste des photographes internationaux retenus pour l'exposition collective de sa cinquième édition qui se tiendra du 6 mai au 6 juin, à de Brazzaville.

« Nous avons l'immense plaisir d'annoncer la sélection des douze artistes qui participeront à l'exposition collective de cette année. En accueillant ces artistes, Kokutan'Art poursuit son engagement à renforcer la photographie contemporaine comme un espace de réflexion et de création, tout en consolidant son rôle central en tant que rendez-vous incontournable de la photographie d'auteur en Afrique », a déclaré Elise Billiard Pisani, commissaire générale de la cinquième édition du festival Kokutan'Art.

Sur le plan national, deux photographes sont retenus. Il s'agit de Kinzenguele et de Ralff Therance. « Heureux de faire partie de la sélection officielle de la cinquième édition du festival Kokutan'Art. Je me sens super reconnaissant de toutes les voies que ce festival a ouvertes dans mon pays », a déclaré Ralff. Au niveau international, sont également retenus pour l'exposition collective, les artistes Adrien Tache de France, Alain Polo de France-République démocratique du Congo (RDC), Huguette Doris Kenfack et Yvon Ngassam du Cameroun, Sibusiso Bheka d'Afrique du Sud, Barnus Gbekide du Bénin-Côte d'Ivoire, Eliane Aïsso du Bénin, Kani Sissoko du Mali, Leonard Pongo de Belgique-RDC et enfin Philippe Blondel du Canada.

L'exposition photographique des artistes retenus sera axée sur le thème de cette cinquième édition du festival Kokutan'Art, « Afrotopiques : ré-imaginer les possibles ». Cette thématique mettra en lumière la vitalité des sociétés africaines, leur créativité face aux bouleversements techniques, économiques et politiques, et leur capacité à dépasser l'opposition entre tradition et modernité pour tracer de nouvelles voies possibles. « Nous sommes impatients de vous inviter à découvrir les oeuvres de ces artistes talentueux lors de cette édition et de partager avec vous une expérience artistique enrichissante qui promet de stimuler la réflexion et d'inspirer tous ceux qui y participeront », a confié Elise Billiard Pisani.

Outre l'exposition photographique qui sera accessible au public à l'Institut français du Congo du 6 mai au 6 juin, Kokutan'Art, c'est aussi un espace d'apprentissage. A cet effet, deux ateliers seront offerts aux candidats ayant postulé. Ils porteront respectivement sur « L'écriture et la diffusion d'un projet » par Yvon Ngassam, un photographe camerounais talentueux avec une touche artistique singulière, ainsi que « L'art de la photographie » avec Adrien Tache de France dont le travail incarne l'essence même de la créativité et de la persévérance. Rencontres professionnelles, projections et échanges meubleront également cette cinquième édition du festival Kokutan'Art qui arrive à grands pas.