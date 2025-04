Angola: « La nécessité aiguise l'ingéniosité » - L'engagement des missionnaires dans la communauté de Terreiro

Bengo — « Cela fait un mois que nous sommes sans électricité chez nous. Le transformateur a fondu et la société qui fournit le courant dit qu'elle travaille. Ainsi, le générateur fonctionne quelques heures le soir » raconte le Père Martino Bonazzetti, de la Société des Missions africaines.

« Malgré les obstacles et les imprévus, l'espoir et la joie sont toujours là, car au final, l'important est d'exister », écrit le missionnaire, basé dans la communauté de Desvio da Barra do Dande, Bengo, qui est rentré en Italie depuis quelques jours pour une courte période.

« Nous sommes sur le point de terminer la citerne qui sera alimentée par la pluie (qui devrait arriver) du toit de l'église et qui servira à l'école maternelle et aux activités de la communauté du Terreiro. Nous avons lancé un cours de cuisine et de pâtisserie, une façon douce et rassasiante de motiver les femmes et les jeunes. Puis, de choses naissent d'autres choses... »

Ce sont quelques-uns des nombreux projets en cours dans la communauté du Terreiro, « toujours inspirés par la foi, mais aussi par l'ingéniosité ». « Les écoles continuent également avec les enfants et les jeunes qui n'ont pas pu y aller. Cela devrait maintenant commencer dans la zone 6, où nous avons construit la chapelle. Cependant, pour commencer à prier, nous avons dû demander l'autorisation pour cette « activité sociale », car la zone a un statut spécial (c'est-à-dire qu'il s'agit d'une zone administrée par l'État pour le développement).

« C'est maintenant une période de pause », explique le missionnaire. Le fait de rentrer en Italie m'a poussé à conclure plusieurs choses. Par exemple, nous finissons la maison de la minoterie pour le maïs et le manioc. Tout est prêt, en espérant pouvoir ensuite récolter le maïs, car les pluies ont été rares cette année. La minoterie existe et nous espérons qu'elle fonctionnera ! Un jeune qui travaille comme maçon à la construction de la minoterie m'a dit qu'un groupe de femmes avait déjà demandé quand elle serait opérationnelle. Cela signifie qu'elles n'auront pas à se déplacer jusqu'à Desvio pour faire leur farine... et donc qu'elles économiseront, en ne payant pas le voyage ! Elle existe et devrait donc fonctionner. »

« En Angola, nous continuons à vivre des expériences qui font sauter les schémas rigides et prévisibles. Il y a toujours quelque chose qui vous étonne - avait dit le père Martino - et le plus important, c'est la foi des simples. »