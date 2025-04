Le Conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a approuvé un montant total de 230 millions d'euros et 10 millions Usd pour le financement de projets visant à stimuler le développement et les activités économiques en Afrique de l'Ouest.

Selon un communiqué de presse, le financement a été accordé au cours de la 91ème réunion ordinaire du Conseil d'administration, tenue le 3 avril 2025, par vidéoconférence, sous la présidence de Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'Administration. Ces facilités seront affectées aux projets suivants.

Il s'agit d'une ligne de crédit de 50 millions USD à Sterling Bank Limited en République fédérale du Nigéria pour soutenir les Pme opérant dans divers secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'agriculture, les énergies renouvelables et les transports.

Il y a aussi une facilité de 10 millions d'euros à Bénin Cashew SA pour cofinancer la construction de cinq usines de transformation de noix de cajou brutes et d'une usine de production de baume de cajou dans la zone industrielle de Glo Djigbé (GDIZ) en République du Bénin. Ce projet, explique-t-on, devrait couvrir 50 % des besoins de la production nationale de noix de cajou tout en créant 1 666 emplois permanents et journaliers dans le cadre du Plan Stratégique de Développement du Secteur Agricole du Bénin.

Selon la même source, il y a une ligne de crédit de 180 millions USD à Mota-Engil Nigeria pour cofinancer le projet ferroviaire à écartement standard Kano-Maradi, reliant le nord du Nigéria au Niger. «Ce projet stratégique renforcera l'intégration régionale, facilitera les échanges transfrontaliers et va créer plus de 100 000 emplois pendant la phase de construction et 20 000 emplois permanents une fois qu'il sera opérationnel », informe le communiqué.

Ces approbations sont alignées sur les Objectifs de développement durable (Odd) des Nations Unies, en particulier l'Odd 9 - industrie, innovation et infrastructure, et l'Odd 13 - mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, ainsi que sur le plan stratégique de la Bidc visant à développer les secteurs prioritaires. «Avec ces nouveaux engagements, le montant total des investissements de la Bidc dans la sous-région s'élève à 4,5 milliards USD », lit-on dans le document.