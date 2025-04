Afrique: Lancement du mois africain de la prévention - La Caisse de sécurité sociale se penche sur la transformation numérique

Dans le cadre des activités du mois africain de la prévention, la Caisse de sécurité sociale a consacré l'ouverture de cet événement hier, mardi 8 avril, à la presse. Une activité qui doit aboutir à la 29ème journée de prévention, le 30 avril prochain.

Sous la thématique de « la prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique technologiques et des mutations : défis, opportunités et stratégies d'adaptation », la Direction de la prévention des risques professionnels de la Caisse de sécurité sociale a lancé hier, mardi, le mois africain de la prévention à Dakar lors d'une rencontre avec la presse.

Selon la directrice de cette institution, Marie Diallo, le choix de consacrer cette première journée à la presse n'est pas anodin. Il traduit, selon elle, la conviction profonde que la prévention ne peut s'imposer comme une culture durable sans implication active et engagée de celles et ceux qui informent, alertent, éduquent et mobilisent, à savoir les professionnels des médias. Pour ce mois de la prévention, elle va se traduire par une série d'actions et d'activités à mener selon les acteurs et qui vont leur permettre d'arriver à la 29ème Journée Africaine de la Prévention prévue le 30 avril prochain.

Parlant du choix du thème, Mme Diallo a souligné qu'il sera décliné à travers des sous-thèmes dont celui consacré à la « Prévention et prise en charge des intoxications alimentaires en milieu professionnel ». Sur ce point, elle a invité à une réflexion lucide et prospective sur l'évolution des risques professionnels, dans un contexte de changements rapides et parfois déroutants.

L'autre sous-thème concerne la digitalisation, l'intelligence artificielle, la robotisation, les nouvelles formes de travail, mais aussi les transformations des modes de production et de consommation qui redéfinissent en profondeur les environnements professionnels. « Ces mutations, porteuses d'opportunités en termes d'innovation et de performance, génèrent également de nouveaux risques qu'il nous faut identifier, comprendre, prévenir et maîtriser » a fait savoir Marie Diallo.

Et d'ajouter : « au Sénégal, où la jeunesse constitue la majorité de la population active, il est impératif de bâtir une culture de prévention solide, moderne et inclusive, qui protège le travailleur d'aujourd'hui tout en préparant celui de demain. Cela nécessite une mobilisation de tous les pouvoirs publics, entreprises, syndicats, société civile, et bien sûr la presse ». En plus d'être organisé à Dakar, le mois de la prévention sera vécu dans d'autres régions avec la tenue des campagnes de sensibilisation dans les entreprises, des webinaires, des sessions de formation pour les travailleurs et les employeurs et c'est dans ce cadre que Thiès va abriter une conférence sur ces questions.

« Nous ambitionnons, par ces actions, de créer une dynamique nationale alignée avec les objectifs du Programme National de santé sécurité au travail (SST) piloté par le Ministère du Travail et les recommandations des organismes internationaux de sécurité sociale tels que l'AISS », a fait noter la directrice de la prévention des risques professionnels de la Caisse de sécurité sociale.