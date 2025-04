Guinée: MATD/Recensement biométrique - Réception des 3000 kits restants par Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation

La Guinée amorce un tournant crucial dans la mise en oeuvre des points du chronogramme de la transition entamée au lendemain du 5 septembre 2021. Une volonté politique qui se matérialise par le décret en date du 1er avril 2025 fixant la tenue du referendum au 21 septembre 2025.

Un acte majeur qui témoigne de l'engagement du Président de la République et de son gouvernement à doter la Guinée d'une constitution qui tiendra compte des aspirations de l'ensemble des couches socio-professionnelles du pays. Pour gagner ce pari, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation s'active en vue de conférer aux prochaines consultations (référendum, présidentielle, législatives, communales) une réussite totale. C'est dans cette logique que Monsieur le Premier ministre, Chef du Gouvernement, a procédé le 1er avril 2025, à la réception de 37 palettes contenant 3000 kits d'enrôlement biométrique.

Les 3000 kits restants ont été reçus ce mardi 08 avril 2025 à l'aéroport international Ahmed-Sékou-Touré par Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Général 2ème Section Elhadj Ibrahima Kalil CONDE, qui avait à ses côtés ses proches collaborateurs dont le Secrétaire Général, Mohamed Sikhé Camara, le Chef de Cabinet, François Gono Condé, le Conseiller Principal, Dr. Yamori Condé, le Conseiller Juridique, Cécé Loua, la Directrice Nationale des Affaires Politiques et l'Administration Electorale, Mme Camara Djenab Touré et le Coordinateur National du Programme National de Recensement Administratif à Vocation d'Etat Civil, Général 2ème Section Aboubacar Biro CONDE ainsi que les représentants de la Société ITEC, fournisseur des kits.

L'arrivée de ce deuxième lot de kits permet de rentrer dans la phase opérationnelle de l'enrôlement de tous les Guinéens afin de participer au scrutin référendaire. Comme les premiers, ces équipements comprennent des ordinateurs, des capteurs d'empreintes digitales, un système GPS intégré ainsi qu'un dispositif de reconnaissance de l'iris.

L'honneur est revenu à Madame la Directrice nationale des Affaires politiques et de l'Administration électorale, de présenter à Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ce deuxième lot des équipements du recensement biométrique afin de constituer le Registre National des Personnes Physiques (RNPP) et le fichier électoral biométrique.

Dans son intervention de circonstance, Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a souligné que cette opération traduit la volonté du Gouvernement à respecter l'engagement pris par le Président de la République devant le peuple de Guinée le 31 décembre 2024. Il a rassuré que les élections auront effectivement lieu cette année 2025.

Le Coordinateur National du PN-RAVEC et Mme la Directrice Nationale des Affaires politiques et de l'Administration Electorale se sont prêtés aux questions des journalistes pour donner plus d'éclaircissement sur le matériel reçu.

Le Coordinateur National du PN-RAVEC a salué l'arrivée des kits, qui marque le véritable démarrage du processus sur le terrain. Il a insisté sur l'importance de cette étape, qui va renforcer la motivation des équipes déjà déployées et permettre au MATD, avec ses collaborateurs, d'engager pleinement la constitution du fichier électoral, tout en poursuivant le recensement administratif à vocation d'état civil.

Madame la Directrice Nationale des Affaires Politiques et de l'Administration Electorale a souligné la nouveauté de ce recensement qui associe le syndicat des enseignants pour la formation des agents. Cette opération représente un effort considérable qui facilitera, à l'avenir, l'établissement d'un fichier électoral qui sera mis à jour en fonction de l'évolution de la population permettant à la Guinée d'économiser du temps et des ressources pour les futures élections, a-t-elle indiqué.