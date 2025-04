Sénégal: Oignon et pomme de terre - En raison d'une production record, le Sénégal a décidé de ne plus en importer

Dakar — Le Sénégal, en raison d'une production record d'oignon et de pomme de terre obtenue cette année, a décidé de ne plus importer ces deux denrées alimentaires fortement consommées par les ménages, a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, mardi, à Dakar.

"Le Sénégal a décidé, à partir de cette année, de ne plus importer de l'oignon et de la pomme de terre", a annoncé M. Diop à la fin d'une réunion de préparation de la campagne de commercialisation de la production horticole.

Le pays a également pris la décision de "se focaliser sur la transformation et le stockage" des récoltes d'oignon et de pomme de terre, a-t-il ajouté en présence de son collègue chargé de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne.

"Cette année, il y aura une production record. Le Sénégal n'a jamais produit autant de pomme de terre et d'oignon", a déclaré Serigne Guèye Diop.

Il ajoute que la production de pomme de terre est estimée à 240 000 tonnes, soit 90 000 tonnes de plus que les besoins de consommation annuels du pays, qui sont de 150 000 tonnes.

"Concernant l'oignon, on s'attend à une très forte production de 450 000 tonnes, pour une demande de 350 000 tonnes", a dit le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Le Sénégal est quelquefois confronté à des pénuries d'oignon et de pomme de terre, ce qui entraîne une flambée des prix de ces deux denrées alimentaires fortement consommées par les ménages.

L'un des objectifs de la réunion de préparation de la campagne de commercialisation des récoltes horticoles est d"'éviter les risques de pourriture de la production", a précisé Serigne Guèye Diop.

"Cette année, le gouvernement nous a demandé de trouver une solution à ce problème (les pertes de récoltes). C'est pour cette raison que nous avons réuni tous les acteurs concernés, à savoir les horticulteurs, les commerçants, les stockeurs, l'ORSRE (Organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises), l'ARM (Agence de régulation des marchés), les assureurs et les banques", a assuré M. Diop.

Selon lui, les ministères de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage vont veiller au stockage de la production excédentaire dans des magasins, à Saint-Louis (nord), Ziguinchor (sud) et Dakar.

Le secteur privé est associé à cette démarche, a dit Serigne Guèye Diop.

"Nous allons demander aux horticulteurs de vendre [des] stocks à l'ARM, afin qu'on puisse conserver la production en toute sécurité et que le Sénégal n'importe plus d'oignon et de pomme de terre jusqu'en décembre", a-t-il dit.

En même temps, le Crédit agricole et la Banque nationale pour le développement économique ont été "sollicités" pour le financement de la production horticole, selon le ministre de l'Industrie et du Commerce.

"Pour la première fois, nous avons une solution industrielle"



"L'ORSRE est également sollicité. De quoi s'agit-il ? Par exemple, chaque producteur qui dépose une quantité de pomme de terre d'une valeur de 100 millions de francs CFA [dans les magasins de stockage] recevra immédiatement 80 millions de francs CFA, c'est-à-dire 80 % de sa production", a expliqué Serigne Guèye Diop.

"Concernant la transformation, 30 000 tonnes de poudre d'oignon seront produites par une société basée dans le nord du pays [...] Pour la première fois, nous avons une solution industrielle", a-t-il assuré.

Cette entreprise, dont il n'a pas dévoilé le nom, va exporter de l'oignon en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays d'Afrique, selon M. Diop.