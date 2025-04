Algérie: Sonatrach - Hachichi tient en Italie une série de rencontres avec de hauts responsables d'entreprises énergétiques mondiales

Alger — Le Président directeur général de Sonatrach, Rachid Hachichi, a tenu, mardi une série de rencontres de haut niveau avec des responsables d'entreprises énergétiques mondiales, dans le cadre de sa participation à la Conférence OMC Med Energy 2025, qui se déroule en Italie du 8 au 10 avril, indique un communiqué du Groupe.

M. Hachichi a rencontré le directeur chargé de la branche Exploration-Production de TotalEnergies pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Julien Pouget, avec lequel il a évoqué les différents aspects du partenariat entre les deux parties dans les domaines de l'exploration et de la production, soulignant que Sonatrach et TotalEnergies procèdent actuellement à l'exploitation des périmètres contractuels de TFT II, TFT sud, Timimoun et Berkine, dans le cadre des contrats et des partenariats entre les deux entreprises.

Le PDG de Sonatrach a également eu des rencontres avec le PDG de la société américaine Baker Hughes, Lorenzo Simonelli, et le vice-président chargé de l'exécution des projets de l'entreprise italienne Tecnimont, Paolo Borri, lors desquelles il a été procédé à l'évaluation de nombre de projets stratégiques dans le secteur de l'énergie, notamment le projet Boosting du gisement Hassi R'Mel, le projet de réalisation du Complexe pétrochimique de l'alkyle-benzène linéaire (LAB) à Skikda, et celui du Complexe d'extraction du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) à Rhoud El-Baguel (Ouargla).

Il a, en outre, pris part aux entretiens tenus par le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, avec le PDG de la société italienne ENI, Claudio Descalzi, ayant

permis de passer en revue le partenariat entre les groupes Sonatrach et ENI, notamment dans les domaines de l'exploration et du développement des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens d'élargir le partenariat à de nouveaux projets liés à l'exploitation offshore des hydrocarbures, les énergies renouvelables la production de l'hydrogène vert, et les solutions innovantes pour la réduction des émissions de carbone.

Aussi, le PDG de Sonatrach a participé à la rencontre de M. Arkab avec le PDG de la société italienne Saipem, Alessandro Puliti, dont les entretiens ont porté sur les voies de renforcement de la coopération entre Sontarach et Saipem dans les domaines du pétrole et du gaz.

Par ailleurs, M. Hachichi était également présent parmi la délégation ministérielle conduite par M. Arkab lors de ses entretiens avec le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, Karim Badawi, en marge de cet évènement.

Ces rencontres de haut niveau reflètent "l'engagement du groupe Sonatrach à conforter sa présence à l'international, mais aussi à élargir ses partenariats stratégiques avec les principaux acteurs mondiaux du secteur de l'énergie, dans le cadre de l'intensification des efforts de transition énergétique, et en cohésion avec la vision du groupe pour réaliser un développement durable basé sur l'innovation et la coopération internationale", précise le communiqué.