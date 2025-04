Algérie: Oran - Ouverture du Salon international de la Santé 'SIMEM' avec la participation de près de 200 exposants

Oran — La 27e édition du Salon International de la Santé "SIMEM" a été inaugurée, mercredi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran, avec la participation de près de 200 exposants représentant 600 entreprises d'Algérie et de l'étranger.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé sous le thème "La santé connectée : l'avenir de la médecine", a été présidée par le Secrétaire général par intérim du ministère de l'Industrie pharmaceutique, Khaled Dehan, en présence du wali d'Oran, Samir Chibani, et des autorités locales.

Environ 200 exposants, représentant 600 entreprises d'Algérie et de 38 pays étrangers, participent à cet événement majeur dans le domaine de la santé et des équipements médicaux en Algérie et en Afrique du Nord, selon les organisateurs.

Le salon met en lumière les dernières innovations dans le domaine de la santé, des technologies médicales et des solutions pharmaceutiques. Il est considéré comme "une plateforme idéale pour les échanges, le réseautage et la découverte des équipements les plus récents", selon la même source, qui a précisé qu'il est prévu que l'événement attire plus de 10.000 visiteurs professionnels durant les quatre jours du salon.

A cette occasion, un programme riche de conférences et de séminaires a été élaboré, à l'instar des journées scientifiques du "SIMEM", qui aborderont de nombreux sujets médicaux importants dans divers domaines, tels que les maladies rénales, la dialyse, la greffe d'organes, l'imagerie médicale et l'échographie, la médecine nucléaire, la chirurgie orthopédique et la rééducation, la médecine respiratoire et l'anesthésie, la santé électronique et l'ingénierie biomédicale.

Des "sessions interactives" seront également organisées pour mettre en valeur une série d'innovations de manière démonstrative, permettant de découvrir des innovations telles que les équipements médicaux modernes, les robots chirurgicaux de dernière génération, et les solutions numériques pour la gestion des établissements de santé.