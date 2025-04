Algérie: Mansouri rencontre à Pretoria la vice-ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération

Alger — La secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères chargée des Affaires africaines, Selma Bakhta Mansouri a rencontré à Pretoria, la vice-ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud, Thandi Moraka, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

La rencontre s'est déroulée en marge de la participation de Mme Mansouri, en sa qualité de présidente du Comité des points focaux du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), aux travaux de la 4e Retraite conjointe entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le MAEP, tenus lundi et mardi dans la ville sud-africaine de Johannesburg, précise le communiqué.

Cette rencontre a été "l'occasion de passer en revue les relations entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement, en sus d'échanger les vues et les analyses sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun", conclut la même source.