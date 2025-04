Tunisie: Samir Obeid - Promouvoir les produits tunisiens de qualité pour consolider leur présence sur les marchés locaux et mondiaux

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Obeid, a souligné la nécessité d'unir les efforts des différentes parties prenantes administrations, structures professionnelles et organisations de la société civile pour promouvoir l'exportation de services à forte valeur ajoutée et consolider la position des produits tunisiens sur les marchés locaux et internationaux.

Lors de la 13e session du Conseil national des services, qui s'est tenue hier, mardi, le ministre a recommandé la prise de décisions stratégiques visant à traduire les grandes orientations du pays et répondre aux attentes et aux ambitions multiples des acteurs économiques, selon un communiqué du ministère.

Le Conseil national des services, créé en 2009 en tant qu'organe consultatif auprès du ministère du Commerce, a pour mission de surveiller l'évolution du secteur des services, d'anticiper les développements internes et externes, et de contribuer à l'élaboration des politiques nationales pour le développement et la libéralisation du secteur. Il participe également à l'amélioration des exportations des services en proposant des réformes et des mesures destinées à améliorer la performance du secteur, à tous les niveaux, notamment en matière de législation, de normes de qualité et de reconnaissance des compétences.

Le ministre a rappelé que le Conseil, qui réunit des représentants de l'administration, du secteur public, des professions et des organisations nationales, ainsi que des experts universitaires, se réunit au moins une fois par an en session ordinaire et peut se réunir de manière exceptionnelle, sur convocation du président du Conseil ou à la demande de deux tiers de ses membres.

Samir Obeid a également insisté sur le rôle essentiel du Conseil dans l'orientation et la coordination des efforts pour renforcer le secteur des services, considéré comme un moteur clé pour le développement des exportations et l'exploration de nouveaux marchés à l'échelle mondiale. Le ministre a souligné que ce secteur, en raison de sa forte valeur ajoutée, joue un rôle stratégique dans l'économie nationale et l'amélioration de la compétitivité du pays.

Lors de la réunion, plusieurs propositions ont été formulées par les membres du Conseil pour développer le secteur des services, y compris des études et des projets nécessitant une assistance technique pouvant être intégrés dans le cadre de la coopération technique internationale. De plus, les participants ont discuté des mécanismes de soutien aux exportations de services, des exigences de transparence dans la facilitation du commerce des services, ainsi que des négociations en cours au sein de l'Organisation mondiale du commerce et dans le cadre des accords régionaux tels que COMESA et ZLECAF. La révision de la législation régissant les services des agents immobiliers a également été abordée.