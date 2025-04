Algérie: Transport aérien - Le pays et le Qatar signent un accord de coopération

Alger — Le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre qatari des Transports, cheikh Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al Thani, ont signé, mardi au Qatar, un accord de coopération dans le domaine des services de transport aérien entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère des Transports.

"Dans le cadre de la visite de travail dans l'Etat frère du Qatar, et afin de renforcer la coopération entre l'Algérie et le Qatar, le ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, et le ministre qatari des Transports, cheikh Mohammed bin Abdullah bin Mohammed Al Thani, ont signé, mardi 8 avril 2025, un accord de coopération dans le domaine des services de transport aérien entre les deux pays, en présence d'une importante délégation du ministère algérien des Transports", précise le communiqué.

En vertu de cet accord, les compagnies aériennes désignées par les deux pays sont autorisées à exploiter un nombre illimité et non restreint de vols de passagers et de fret, renforçant ainsi les liens économiques et touristiques entre les deux pays frères, ajoute le communiqué.

Parallèlement à la cérémonie de signature, M. Sayoud a passé en revue avec son homologue qatari "les relations entre les deux pays frères dans le domaine de l'aviation civile ainsi que les différentes activités de transport".

"Les deux parties ont également examiné les voies et moyens de développer et de renforcer ces relations vers des horizons plus larges", conclut la même source.