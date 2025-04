Algérie: Mila - Feu vert à une étude pour l'extension des surfaces agricoles irriguées à partir du barrage de Beni Haroun

MILA — Le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, a affirmé mardi à Mila, que l'accord a été donné pour l'élaboration d'une étude en vue de l'extension des surfaces agricoles irriguées dans cette wilaya à partir des eaux du barrage de Beni Haroun.

"L'accord a été donné pour l'exécution d'une étude d'extension des surfaces irriguées, dans plusieurs communes, à partir du barrage de Beni Haroun, qui s'ajouteront au périmètre irrigué de Teleghma qui couvre une superficie de 4.447 hectares", a souligné le ministre après avoir suivi un exposé sur la situation de son secteur à Mila, notamment en ce qui concerne l'étude de renforcement de l'alimentation en eau de la wilaya à partir de la station de dessalement d'eau de mer de Jijel.

Ce projet est le "fruit d'une coordination étroite et continue entre notre département et le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, est destiné à répondre aux préoccupations des agriculteurs et de développer l'irrigation agricole", a ajouté M. Derbal.

Saluant les efforts déployés localement en matière d'amélioration du service public relatif à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement, le ministre a souligné que cela "démontre clairement les importants efforts des pouvoirs publics pour répondre aux besoins des citoyens en mettant à disposition les moyens financiers nécessaires à la prise en charge de l'ensemble des opérations".

M. Derbal a donné, à cette occasion, des instructions aux cadres locaux de son secteur à l'effet d'accélérer le rythme de réalisation des projets sectoriels visant l'amélioration de la qualité des services fourni afin de résorber les retards accusés par certains d'entre eux, et de les livrer dans les meilleurs délais, d'autant que la wilaya de Mila dispose du plus grand barrage d'Algérie (Beni Haroun). Une réalisation structurante qui assure la disponibilité de l'eau potable et de l'eau d'irrigation pour cette wilaya et plusieurs autres wilayas de la région Est du pays.

Après avoir inspecté, dans la commune de Chigara, le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de 16 communes à partir des barrages de Beni Haroun et de Tabellout (Jijel), M. Derbal a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce projet revêt une grande importance car il permettra de faire face à tout déficit en eau dans la wilaya de Mila.

Il a souligné, dans ce contexte, que ses services s'emploient, en coordination avec les autorités locales, à résoudre tous les problèmes susceptibles de retarder la livraison de ce projet et de tous les autres qui contribuent à améliorer l'alimentation en eau potable de la population de la wilaya.

S'agissant de la réutilisation des eaux usées, après traitement par les stations d'épuration, le ministre a rappelé qu'il s'agit là d'une des priorités du secteur et des autorités supérieures du pays étant donné que les eaux filtrées et traitées "représentent une précieuse alternative aux éventuelles pénuries d'eau".

M. Derbal a également présidé, dans la zone de Marcho, sur les hauteurs de Mila, la mise en service d'un réservoir d'eau d'une capacité de 20.000 m3 destiné à alimenter 70.000 habitants du chef-lieu de wilaya, avant de donner, sur le même site, le coup d'envoi des travaux de réalisation d'un collecteur principal des eaux usées du nouveau pôle urbain.

Le ministre devait également superviser le lancement des travaux de réhabilitation de la station d'épuration des eaux usées de la commune d'Oued Athmania.