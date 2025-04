Algérie: Journée parlementaire - Le haut niveau de professionnalisme de l'ANP mis en exergue

Alger — Les participants à une journée parlementaire organisée, mardi à Alger, ont salué le haut niveau de professionnalisme de l'Armée nationale populaire (ANP) qui continue de renforcer ses capacités à faire face aux défis sécuritaires croissants.

Les participants à cette journée organisée par la commission de la défense à l'Assemblée populaire nationale (APN), en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, du ministre de la Communication, Mohamed Meziane et de représentants des corps de sécurité et de la famille révolutionnaire, ont mis en avant "la poursuite par l'ANP de son parcours pour atteindre les plus hauts niveaux de professionnalisme et de modernisation, de manière à renforcer ses capacités à faire face aux défis sécuritaires croissants".

Les participants ont évoqué, dans leurs recommandations, "les enjeux et les défis de modernisation et de professionnalisme de l'ANP à travers le développement du système de formation, la modernisation du matériel militaire et les technologies modernes pour optimiser l'opérationnalité de l'ANP".

Dans les volets militaire et sécuritaire de cette journée parlementaire, les experts et parlementaires ont débattu d'une série de thèmes liés au processus de développement de l'ANP depuis l'indépendance jusqu'au niveau de professionnalisme et de modernisation.

Ils ont souligné l'approche nationale de lutte contre le terrorisme, en insistant sur la coopération régionale et internationale dans le cadre du respect de la souveraineté ainsi que les politiques algériennes de défense, basées sur un partenariat responsable et le respect mutuel.

Les nouveaux défis régionaux et le rôle de l'ANP ont également été abordés, à travers l'analyse des contextes sécuritaires et l'examen des moyens à adopter par l'institution militaire pour y faire face, à travers des visions stratégiques efficaces.