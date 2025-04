Algérie: Le pays franchit des pas gigantesques vers la prospérité et le développement global

ALGER — L'Algérie franchit aujourd'hui des pas gigantesques vers la prospérité et le développement global grâce à des projets stratégiques, affirme la revue El Djeïch dans son numéro du mois d'avril.

"L'Algérie victorieuse d'aujourd'hui franchit des pas de géant vers la prospérité et le développement global, grâce au lancement de projets structurants stratégiques qui paraissaient, jusqu'à récemment, pour certains envieux, de l'ordre de l'impossible si ce n'est une vue de l'esprit", précise la revue dans son éditorial sous le titre "Sécurisation du présent pour un avenir radieux".

"Ces réalisations sont la preuve que l'Algérie avance aujourd'hui à pas sûrs sur la voie du progrès, de la prospérité et avec confiance vers la sécurisation de son présent et la concrétisation de ses aspirations à un avenir radieux", ajoute la même source.

Pour El Djeïch, c'est "un avenir dont les prémices commencent à poindre avec clarté, en témoignent les réalisations accomplies dans divers domaines et en un laps de temps relativement court, notamment dans ceux de la sécurité alimentaire, de la sécurité hydrique, de la sécurité sanitaire, grâce à la vision perspicace et judicieuse d'une direction éclairée qui place l'intérêt de l'Algérie et sa souveraineté au-dessus de toute considération".

Selon l'éditorial, "il ne fait aucun doute que l'ensemble des projets de développement décidés par Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui se sont concrétisés sur le terrain, profitent au citoyen et visent à répondre à ses besoins, consacrant ainsi le caractère social de l'Etat".

Ce caractère, relève El Djeïch, "a été réaffirmé par le président de la République, lors de sa dernière rencontre périodique avec les médias nationaux, lorsqu'il a renouvelé son engagement à poursuivre sur la même voie, tant elle augure de la concrétisation davantage d'acquis à différents niveaux, notamment ceux allant dans le sens des intérêts des jeunes, en considération du fait qu'ils constituent le fondement et le joyau de la patrie".

L'édito relève, en outre, qu'à l'évocation de cette jeunesse qui fait l'objet d'"un intérêt évident en sa qualité de munition de la nation et son avenir, force est de rendre hommage à cette frange importante de la société, imprégnée du sentiment national et animée d'une forte volonté d'atteindre tous les objectifs fixés, comme l'a souligné le président de la République".

Par ailleurs, El Djeïch affirme que "le rôle pivot de l'Armée nationale populaire (ANP) apparaît comme la garantie essentielle à la poursuite de ce processus de développement, à l'aune de la sécurité et de la stabilité".

Dans ce contexte, la revue note que "dans un environnement régional en proie à des perturbations et des défis sécuritaires croissants, il incombe à nos forces armées la responsabilité historique de défendre nos frontières, de combattre le terrorisme et le crime organisé sous toutes ses formes, ainsi que de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale, en oeuvrant sans relâche à l'acquisition de la puissance militaire dissuasive, comme l'a souligné Monsieur le Général d'Armée, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, lors de sa visite dans la 1ère Région militaire, en septembre 2024".

Le Général d'Armée avait déclaré en substance : "Les mutations accélérées qui s'opèrent dans la sous-région et aux abords de nos frontières nationales, nous appellent à redoubler de vigilance, à faire preuve davantage de prudence et à consolider les dispositifs de surveillance, tout en veillant à apporter les améliorations et les ajustements appropriés à ce qui a été accompli jusqu'à présent, et ce, en droite ligne avec les objectifs tracés, que ce soit en termes de préparation au combat des personnels et des unités, du rehaussement de la disponibilité du corps de bataille de l'ANP, ou encore en termes de sécurisation de nos frontières, de lutte contre les réseaux de narcotrafiquants, d'immigration clandestine et de criminalité organisée sous toutes ses formes".

Le Général d'Armée avait ajouté: "Nous réitérons, au sein de l'ANP, notre engagement à poursuivre le travail avec abnégation et dévouement dans le but de consolider la sécurité et la stabilité du pays, rehausser davantage la disponibilité opérationnelle de notre valeureuse armée et conforter son professionnalisme afin de lui permettre de faire face à toutes les menaces et mettre en échec tous les plans subversifs et hostiles".

Sur un autre plan, El Djeïch indique que la célébration de la Journée internationale de la sensibilisation aux dangers représentés par les mines est "une occasion pour nous de nous remémorer l'un des crimes odieux perpétrés par le colonisateur barbare à l'encontre du peuple algérien, celui de la dissémination de millions de mines responsables de dizaines de milliers de victimes parmi les Algériens qui ont fait montre d'un attachement sans faille à la défense de la terre des ancêtres avec une détermination inouïe, consentant ainsi le prix du sang face à un occupant inhumain et haineux".

"Et parce qu'aucun obstacle n'est insurmontable pour l'Algérie des défis, de par la volonté d'acier et la foi inébranlable qui anime son peuple, il incombait à notre pays de se débarrasser de ce funeste héritage. Ce qui fut accompli par les mains des enfants de la patrie qui n'ont ménagé aucun effort pour s'acquitter de cette noble mission", ajoute la revue El Djeïch.