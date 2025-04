Algérie: Signature d'un protocole d'accord entre les ministères de l'environnement et de l'éducation pour l'aménagement de 2500 clubs environnementaux éducatifs

Alger — Un protocole d'accord a été signé, mardi à Alger, entre le ministère de l'Environnement et de la Qualité de la vie, et le ministère de l'Education nationale, pour l'aménagement de 2500 clubs environnementaux éducatifs dans les établissements scolaires, dans le but de promouvoir les comportements environnementaux positifs en milieu scolaire.

Signé par les ministres des deux secteurs, Mme Nadjiba Djilali et M. Mohammed Seghir Sadaoui, l'accord prévoit la dotation de 2500 établissements éducatifs, à travers les 58 wilayas, en équipements pédagogiques environnementaux, notamment des serres en plastique dotées de systèmes de récupération des eaux pluviales, des outils de jardinage, des bacs à compost, des conteneurs pour le tri sélectif des déchets, ainsi que des panneaux et des guides éducatifs de sensibilisation sur diverses thématiques environnementales.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, de la Déléguée nationale à la protection de l'enfance, Meriem Cherfi, de représentants des deux chambres du Parlement, et des autorités locales civiles et sécuritaires.

Selon les explications fournies, ce programme fait suite à la première phase ayant vu l'équipement des clubs environnementaux en matériel informatique et audiovisuel.

S'exprimant à cette occasion, la ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, Nadjiba Djilali a indiqué que cette initiative "constitue un pas important vers la généralisation de l'éducation environnementale et son ancrage dans les établissements scolaires", précisant que la coopération entre les deux départements ministériels avait précédemment donné lieu à la création de 12.000 clubs environnementaux éducatifs, et la formation de plus de 20.000 enseignants et animateurs, par le biais du Conservatoire national des formations à l'environnement (CNFE).

Les défis environnementaux actuels nécessitent le renforcement de la coordination et l'adoption d'une approche globale basée sur le savoir, la prise de conscience et la pratique responsable, a affirmé la ministre, estimant que l'investissement dans l'éducation des générations futures est un investissement stratégique pour garantir un avenir durable.

De son côté, le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui, a mis l'accent sur l'importance d'intégrer la dimension environnementale dans les programmes éducatifs, précisant que 60 % des clubs environnementaux concernés par l'équipement sont au niveau des écoles primaires, soit 1510 clubs, outre 662 clubs au cycle moyen et 328 au cycle secondaire.

A cette occasion, les deux ministres ont supervisé l'opération d'équipement du collège d'enseignement moyen (CEM) "Marzouk Ben Youcef" dans la commune de Sidi Abdallah (Alger), tandis que cette opération a été lancée en parallèle dans plusieurs autres wilayas, notamment Adrar, Mascara, Khenchela et El Meniaâ, et sera, prochainement, étendue à toutes les wilayas du pays.