Congo-Kinshasa: La Prospérité - « Après une année d'absence au pays, Joseph Kabila annonce son retour imminent en RDC »

Deux sujets retiennent l'attention des médias congolais ce mercredi : le bilan actualisé des inondations enregistrées à Kinshasa et le retour annoncé de l'ancien Président Joseph Kabila en République démocratique du Congo.

Congo Nouveau annonce que l'ancien Président de la RDC, Joseph Kabila a annoncé son intention de revenir au pays.

Mais l'ancien chef de l'Etat - accusé de soutenir la rébellion de l'AFCM23 - va justement rentrer au pays par la zone sous contrôle des rebelles comme pour asseoir les accusations portées contre lui par le régime en place, ajoute le tri hebdomadaire.

Joseph Kabila a assuré dans une correspondance adressée à Jeune Afrique « qu'après six ans de silence absolu, une année d'exil et compte tenu de la dégradation du contexte sécuritaire », il a « pris la résolution de rentrer sans délai » en RDC afin de « contribuer à la recherche de la solution », ajoute La Prospérité.

Selon l'ancien Président de la République, renseigne pour sa part Le Quotidien, il rentrera au pays à partir de la partie Orientale sans toutefois préciser si ça sera par le Maniema, le Grand Katanga, la Grande Orientale, le Nord ou le Sud-Kivu, deux zones occupées par les agresseurs.

Pour Info 27, Ce retour soigneusement chorégraphié vise à donner corps à l'illusion d'une insurrection congolaise née de l'intérieur, alors qu'elle n'est, en réalité, que l'énième avatar d'une stratégie d'agression et de déstabilisation pilotée depuis Kigali.

Que Joseph Kabila rentre au pays, dans un contexte où son successeur bat le rappel des troupes pour, davantage, sceller la cohésion interne et faire face à l'ennemi, personne ne s'en offusquerait, rappelle Forum des As. Seulement analyse le journal, Joseph Kabila ne précise pas clairement sa porte d'entrée. Se limitant à dire qu'il va rentrer au pays par la partie orientale, JKK s'est voulu ni plus ni moins énigmatique, quand on sait que la partie orientale de la RD Congo est vaste. Et même très vaste, conclut le quotidien.

43 morts à la suite des inondations à Kinshasa

Dans un autre registre, le ministère de l'Intérieur a annoncé mardi 8 avril, que le nombre des sinistrés hébergés dans les différents sites d'accueil s'élève à 2 956, tandis que le nombre de décès est à 43 ainsi que 46 hospitalisés, rapporte La Tempête des tropiques.

En ce qui concerne la distribution de l'approvisionnement en eau potable dans 15 communes de Kinshasa touchées, ajoute le journal, le ministère de l'Intérieur a rassuré que les travaux de réparation sont en cours.

Et selon l'Agence congolaise de presse, ces intempéries ont particulièrement affecté les infrastructures essentielles, notamment celles de la Société nationale d'électricité (SNEL) et de la Régie de distribution d'eau (Regideso), provoquant des coupures d'électricité et des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable.

Des travaux de réparation ont été entamés pour restaurer les services vitaux et tous les postes Haute tension et Moyenne tension sont en service (...) tandis que toutes les usines de la Régideso sont alimentées, rassure l'agence.

Dans ce contexte, note Africa News, le ministère de l'Intérieur a rappelé à la population l'importance de respecter les consignes de sécurité, à savoir: éviter les déplacements vers les zones touchées, ne pas traverser les eaux stagnantes ou en crue pour éviter les risques de noyade, d'électrocution et de contamination -choléra, infections, évacuer les pentes instables et les maisons fissurées afin de prévenir les effondrements et les glissements de terrain et s'éloigner des lignes électriques coupées afin d'éviter tout danger d'électrocution.

Les dernières prévisions météorologiques annoncent la poursuite des pluies, ce qui accentue les risques d'inondation et de glissements de terrain dans certaines zones déjà fragilisées, alerte Info 27. Le ministère de l'Intérieur met en garde contre les déplacements non essentiels vers les communes considérées à haut risque, notamment Ndjili, Matete, Barumbu, Selembao, Mont Ngafula, Kisenso, Ngaliema, Limete et Makala, indique le tabloïd.

Et La Prospérité renseigne que Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et médias, encourage un élan patriotique face aux conséquences des inondations qui ont frappé la ville-province de Kinshasa. Il recommande la solidarité envers les sinistrés, qui passent des moments difficiles suite à cette catastrophe naturelle, ajoute le quotidien.

Le porte-parole du Gouvernement a aussi déclaré, selon Mediacongo.net, que les populations riveraines de Ndjili, victimes des inondations, ne pourront plus retourner vivre dans leurs maisons afin de s'épargner d'éventuelles conséquences similaires à l'avenir.

Patrick Muyaya a précisé que ce relogement sera fait après l'identification de tous les sinistrés, ajoute le portail.