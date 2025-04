Algérie: Italie - Examen des moyens d'étendre le projet 'BF El Djazaïr' à l'activité de production de viandes rouges dans le Sud

Alger — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa a examiné, mardi à Alger, avec M. Fabrizio Saggio, conseiller diplomatique de la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Giorgia Meloni et responsable du Plan "Mattei pour l'Afrique", les voies et moyens d'élargir le projet agricole intégré algéro-italien dans la wilaya de Timimoun pour inclure la production de viandes rouges dans le Sud, a indiqué un communiqué du ministère.

L'audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Italie à Alger, Alberto Cutillo, ainsi que des cadres des ministères des Affaires étrangères, de l'Agriculture, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en sus du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies (CNRST), précise le communiqué.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération et de partenariat entre l'Algérie et l'Italie, notamment dans le domaine agricole.

A cette occasion, les deux parties ont évalué l'état d'avancement du projet intégré de production de céréales, de légumineuses sèches et de pâtes alimentaires dans la wilaya de Timimoun au sud algérien. Ce projet qui s'étale sur une superficie de 36.000 hectares est réalisé par la société algéro-italienne "BF El Djazaïr".

La cadence de concrétisation de ce projet stratégique sur le terrain a été saluée par les deux parties, souligne le communiqué qui a rappelé que ce projet a été lancé durant la saison agricole 2024-2025, avec la culture de blé dur et de légumineuses, et ce, dans le cadre de la signature de l'accord-cadre avec le groupe italien "Bonifiche Ferraresi BF" en juillet 2024.

La rencontre a permis aux deux parties de discuter de la possibilité d'étendre ce projet pour inclure l'activité de production de viandes rouges au Sud, à la demande du partenaire italien BF, ainsi que de l'état d'avancement du projet de réalisation d'un centre régional de formation, de recherche et d'innovation agricole "Enrico Mattei" dans la wilaya de Sidi Bel Abbès.