Algérie: 'Consolidation du front interne et cohésion nationale - Entre défis internes et menaces externes' thème d'un colloque à Alger

Alger — L'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du ministère de la Défense nationale (MDN), organise les 8 et 9 de ce mois, au niveau du Cercle de l'Armée à Beni Messous (Alger), un colloque sous le thème "Consolidation du front interne et cohésion nationale: entre défis internes et menaces externes", indique un communiqué du MDN.

Présidé par le secrétaire général du MDN, le Général-Major Mohamed Salah Benbicha, ce colloque se tient en présence du Conseiller auprès du Président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, du président du Haut conseil islamique, du directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale, des chefs des Départements et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale et de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, ainsi que des cadres supérieurs de l'Etat, précise le communiqué.

A l'entame, et lors de son allocution d'ouverture, le secrétaire général du MDN a souligné que ce colloque scientifique "constituera une nouvelle contribution à même de fédérer les efforts et consolider le front interne face aux menaces qui ciblent notre pays".

"Je suis convaincu que ce colloque scientifique sera couronné par des recommandations et des propositions qui permettront d'unir les efforts et de faire ressortir les éléments d'une stratégie nationale à même de renforcer le front interne, face auquel se briseront toutes les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité et l'unité nationales", a t-il ajouté.

"Au terme de mon intervention, je ne manquerais pas de renouveler mes voeux de bienvenue à tous ceux qui nous ont honoré de leur présence et ont répondu favorablement à l'invitation, en souhaitant tout le succès et la réussite aux professeurs, aux experts et à l'ensemble des invités", a t-il poursuivi, remerciant l'Institut pour l'organisation de ce genre de manifestations, avant de déclarer les travaux de colloque ouverts.

Par la suite, le directeur de l'Institut militaire de documentation, d'évaluation et de prospective du MDN a présenté dans son intervention une lecture de la situation internationale et régionale qui "enregistre des mutations accélérées et profondes, marquées par l'instabilité et la recrudescence des tensions et des conflits", ce qui nécessite- a-t-il dit- de "conjuguer les efforts de tous afin d'instaurer une cohésion solide au service de notre pays et de ses intérêts suprêmes".

Ce colloque qui vise à "cerner les défis et les menaces à la cohésion nationale et identifier les opportunités à saisir pour impliquer davantage toutes les parties prenantes et examiner les moyens à même de renforcer le front interne", a été ponctué par la présentation de plusieurs conférences animées par des chercheurs spécialisés dans différents domaines, évoquant les sujets y afférents.

Parmi ces sujets, "la cohésion et l'ancrage de la citoyenneté à travers les programmes scolaires", "le rôle de la diplomatie algérienne dans la promotion de l'identité nationale", et "la stratégie de développement économique et son effet sur la consolidation du front interne", note la même source.

"Le colloque a également été marqué par des débats ouverts et des interventions des spécialistes et des participants, reflétant la grande importance que revêt le thème de la consolidation du front interne et la cohésion nationale, notamment en ce qui concerne la détermination des facteurs de renforcement de l'unité nationale et de la paix civile et l'ancrage du sentiment de fierté et d'appartenance au pays", conclut le communiqué du MDN.