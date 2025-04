Tunisie: Maher Kanzari - 'L'élimination est amère, mais la responsabilité est collective'

L'Espérance de Tunis a été éliminée de la Ligue des champions d'Afrique après avoir fait match nul (0-0) contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns lors du quart de finale retour, disputé mardi soir au Stade de Radès. Après leur défaite 1-0 à l'aller, les "Sang et Or" n'ont pas réussi à renverser la situation, malgré une prestation solide et quelques occasions manquées. Le match a été marqué par un but annulé pour hors-jeu, un incident qui a considérablement affecté le moral des joueurs. De leur côté, les Sundowns, bien organisés et solides défensivement, ont su préserver leur avantage acquis lors du match aller et décrocher leur qualification pour les demi-finales.

Maher Kanzari, entraîneur de l'Espérance de Tunis, a indiqué que c'était un match très tendu, vu la pression qui pesait sur les deux équipes. "C'est pourquoi il n'y a pas eu de véritables occasions de but de part et d'autre. Nous avons cherché à marquer le but de l'égalisation, mais nous n'avons pas réussi à concrétiser deux occasions en première période. La prestation du groupe s'est nettement améliorée en seconde mi-temps et nous avons bien réussi à marquer, mais le but a été annulé pour hors-jeu. La séquence n'était pas claire et reste contestable, car je pense que le but était valide et que le gardien aurait dû être expulsé après son intervention violente. Cette décision a beaucoup affecté le moral des joueurs. De plus, les conditions physiques des joueurs n'étaient pas optimales. C'est un point sur lequel nous devons travailler et améliorer", a-t-il expliqué.

Il a ajouté que dans ce genre de match équilibré, il est difficile de créer 7 ou 8 occasions nettes de but. Les tentatives de marquer sont rares, et la meilleure équipe est celle qui sait exploiter les erreurs de l'adversaire.

"C'est une élimination amère de la Ligue des champions, mais nous avons affronté un adversaire solide. Je ne veux pas rejeter la responsabilité sur les joueurs, car c'est une responsabilité collective. Nous devons maintenant nous concentrer sur le reste des compétitions nationales, à savoir la Coupe et le Championnat, et améliorer le rendement des joueurs, car le niveau de certains d'entre eux ne correspond pas aux exigences techniques des matches de Ligue des champions. Je garde d'autres observations pour moi, étant donné mon devoir de réserve en tant qu'entraîneur", a encore précisé Kanzari.

Pour sa part, Miguel Cardoso, entraîneur de Mamelodi Sundowns, a souligné : "Nous avons livré un excellent match, à la hauteur de l'événement, face à une belle opposition de l'Espérance de Tunis, que nous avons bien étudiée dans toutes ses caractéristiques. Nous avons réussi à contenir ses points forts offensifs, notamment le joueur Youcef Blaili, qui représente 60% de la défense. Nous méritons notre qualification en ayant su conserver notre avantage du match aller. Le dispositif défensif a été efficace à tous les niveaux. Nous avons été équilibrés tout au long du match, tant défensivement qu'offensivement. Je suis satisfait de ma contribution à l'équipe de Mamelodi, en renforçant chez les joueurs le plaisir de jouer et l'esprit de victoire. C'était comme je l'ai fait lors de mes précédentes expériences, dont celle avec l'Espérance de Tunis, avant de partir pour des raisons personnelles. Peut-être que je reviendrai un jour".