Tunisie: Ligue des champions - Quart de finale retour - EST-M.Sundowns (0-0) - Ils auront tout essayé mais...

L'EST a manqué de réussite et de consistance en attaque. Un but refusé à Jabri sur un hors-jeu de quelques centimètres déclaré par la VAR.

Le match d'hier était sur le papier un match à fort enjeu, à pression spéciale pour l'EST, menée à l'aller 1-0 face à un adversaire sérieux et qui avait maints atouts. Un stade de Radès plein et garni avec un public venu en grand nombre dès la fin d'après-midi pour porter son équipe à bout de bras, le décor était bien planté. L'EST, qui a toujours cette expérience continentale, misait sur ce métier, sur cette faculté à répondre présent à toute épreuve quel que soit le contexte. Côté choix, et par rapport à la manche de l'aller, Maher Kanzari a choisi de faire revenir Tka à l'entrejeu à la place de Guenichi, et Rodrigues comme avant-centre classique. En défense, c'était la même composition qu'à l'aller en Afrique du Sud avec cette fois un Blaili placé à gauche, là où il aime évoluer. Il n'y avait pas de choix devant pour les «Sang et Or» que de faire plaisir à leur public.

Toute cette ambiance chaude n'a pas vraiment perturbé M. Sundowns qui, pendant la première mi-temps, a usé de son organisation et de la qualité de ses demis, en premier lieu Allende, pour tenir la balle et écraser le rythme d'une EST qui aurait pu scorer dès la 4' mais Tougai, seul devant Williams, n'a pas mis son pied convenablement pour ajuster le tir. Pendant une mi-temps, l'EST joue vite et essaye d'alerter le duo Blaili-Sasse pour trouver la faille dans la défense de zone SUD Africaine, mais sans trouver la faille. Il manquait ce dernier geste, cette réussite à percer l'axe et à déjouer le hors-jeu à chaque fois. Certes, Sundowns n'était pas dangereux jusqu'à la 43', mais en deux minutes, un crochet de Ribreiro et un tir qui flirte avec le poteau, et puis ce tir puissant et enveloppé d'Allende qui s'écrase sur la transversale de Ben Saïd. Tout Radès a retenu son souffle. La mi-temps se termine 0-0.

La défense des Sud-Africains

L'EST, qui utilise Jbali, Jabri et Mokwana pour déverrouiller le bloc adverse, et M.Sundowns qui ferme toute les issues et qui tient la balle pour gagner du temps, c'était ça la suite du match. A l'EST a manqué cette touche offensive, ce joueur capable de trouver la faille face à une défense regroupée mais pas imbattable. Seul Jabri a pu marquer en lobant Williams à la 62', mais le but a été refusé par la VAR pour un léger hors-jeu. On en restera là. L'EST a tout donné, mais il lui a manqué cette réussite des grands matches. Sundowns a résisté jusqu'au bout. Il y avait la touche Cardoso sûrement.

EST : Ben Said-Bouchniba-Ben Hmida-Jlassi-Tougai-Ogbelu-Tka-Konaté (Jbali)-Blaili-Sasse(Mokwana)-Rodrigues (Jabri)