Sénégal: Mortalité maternelle - Un rapport des Nations unies invite à une 'action urgente'

Dakar — Un rapport de l'Organisation des Nations unies (ONU) intitulé "Tendances de la mortalité maternelle" prévient que les femmes enceintes de plusieurs pays seront confrontées à de graves répercussions, faute d'une action urgente, en particulier dans les contextes humanitaires où le nombre de décès maternels est déjà alarmant.

Publié à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la santé, célébré lundi 7 avril, le rapport montre que les coupes dans le financement humanitaire ont de "graves répercussions" sur les soins de santé essentiels, dans de nombreuses régions du monde, forçant les pays à réduire les services essentiels pour la santé maternelle, néonatale et infantile.

"Ces compressions ont entraîné des fermetures d'installations et la perte d'agents de santé, perturbant en même temps les chaînes d'approvisionnement en fournitures vitales et en médicaments tels que les traitements contre l'hémorragie, la pré-éclampsie et le paludisme - toutes les principales causes de décès maternels", informe le rapport de l'ONU.

Face à cette situation, les auteurs du document estiment que "les pays doivent s'engager à nouveau à mettre fin aux décès liés à l'accouchement, dans un contexte de vents contraires".

Selon ce nouveau rapport, les femmes ont plus de chance que jamais de survivre à la grossesse et à l'accouchement, mais les Nations unies redoutent la menace d'un recul majeur, alors que des réductions d'aide sans précédent entrent en vigueur dans le monde entier.

L'étude montre également une baisse mondiale de 40 % des décès maternels entre 2000 et 2023, en grande partie grâce à un meilleur accès aux services de santé essentiels.

"Le rythme de l'amélioration a considérablement ralenti depuis 2016 et environ 260 000 femmes sont mortes en 2023 des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement, soit à peu près l'équivalent d'un décès maternel toutes les deux minutes", signale le rapport.

-- L'Afrique subsaharienne représentait 70 % du fardeau mondial des décès maternels en 2023 --

"Confrontée à des taux élevés de pauvreté et à de multiples conflits, la région de l'Afrique subsaharienne représentait encore environ 70 % du fardeau mondial des décès maternels en 2023", relève l'ONU.

"Près des deux tiers des décès maternels dans le monde surviennent aujourd'hui dans les pays touchés par la fragilité ou les conflits. Pour les femmes vivant dans ces contextes, les risques sont stupéfiants : une fille de 15 ans est exposée à un risque de 1 sur 51 de mourir d'une cause maternelle à un moment donné de sa vie, contre 1 sur 593 dans les pays plus stables", révèle le rapport.

Il signale que "les risques les plus élevés se trouvent au Tchad et en République centrafricaine (1 sur 24), des pays suivis du Nigeria (1 sur 25), de la Somalie (1 sur 30) et de l'Afghanistan (1 sur 40)".

Au-delà de la garantie de services essentiels pendant la grossesse, l'accouchement et la période postnatale, le rapport note l'importance des efforts visant à améliorer la santé globale des femmes en améliorant l'accès aux services de planification familiale, ainsi qu'en prévenant les problèmes de santé sous-jacents tels que l'anémie, le paludisme et les maladies non transmissibles qui augmentent les risques.

"Il sera également essentiel de veiller à ce que les filles restent à l'école et à ce que les femmes et les filles aient les connaissances et les ressources nécessaires pour protéger leur santé", recommande le rapport.

Dans ce sens, l'ONU estime que "des investissements urgents sont nécessaires pour prévenir les décès maternels".

"Le monde n'est actuellement pas sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de développement durable des Nations unies en matière de survie maternelle", commente le rapport.

"À l'échelle mondiale, le taux de mortalité maternelle devrait baisser d'environ 15 % chaque année pour atteindre l'objectif de 2030, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux taux de baisse annuels actuels d'environ 1,5 %."