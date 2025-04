Congo-Kinshasa: Kindu - 130 femmes vulnérables formées en coupe et couture

Cent trente femmes et filles vulnérables de la ville de Kindu, dans le Maniema, ont terminé mardi 8 avril leur formation en coupe et couture au centre de formation professionnelle de l'ASBL Vision 4. Cette formation, selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation et de la réinsertion socio-professionnelle de ces dernières. Les autorités ont salué ce genre d'initiative qui, selon elles, permet de combattre le chômage et la mendicité.

Pour la cérémonie de clôture, les femmes bénéficiaires de cette formation ont choisi de porter les habits cousus par elles-mêmes. Elles ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit de l'initiateur dudit projet.

Faila Berthe, l'une des bénéficiaires, entend préserver les acquis de cette formation : « Nous avons persévéré et nous avons réalisé aujourd'hui six mois de formation. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés puisque c'étaient des choses que nous ne faisions pas dans la vie, mais comme nous voulions apprendre, nous nous sommes forcées et aujourd'hui nous venons de terminer. En tout cas, nous sommes vraiment ravies ».

Le directeur de la province éducationnelle des arts et métiers, Mwamba Bitulu, s'est également félicité de cette formation : « C'est gigantesque. 130 femmes en coupe et couture dans un centre bien équipé, c'est tout à fait satisfaisant. Nous disons que le centre de formation professionnelle Vision 4 a atteint l'apogée ».

Pour Hortense Kachoko Mbonda, promotrice de ce centre, cette formation est une façon de prendre en charge la femme et contribuer à éviter la mendicité dans notre pays ».