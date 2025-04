Congo-Kinshasa: Le gouvernement provincial du Haut-Katanga engagé pour la réduction de la mortalité maternelle

La Journée internationale de la santé a été célébrée lundi 7 avril 2025. En cette journée, les professionnels de santé de la ville de Lubumbashi et les autorités de la province du Haut-Katanga ont mis l'accent sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, l'objectif étant de privilégier la santé et le bien-être des femmes à long terme dans cette province.

Lors de la célébration de la journée internationale de la santé, le ministre provincial de la santé du Haut-Katanga, Joseph Bulanda, a mis en exergue les efforts menés au niveau provincial pour que les femmes ne meurent pas en donnant la vie :

« La province du Haut-Katanga fait beaucoup d'efforts dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en construisant des structures, en les équipant et en entraînant les sage-femmes et les médecins sur les techniques de réanimation. Nous avons soutenu beaucoup de formations ici à Lubumbashi et nous avons même fait appel aux sage-femmes et aux médecins de l'intérieur pour les former en réanimation néonatale. Beaucoup de médecins venus de toute la province ont bénéficié d'une formation en échographie obstétricale et gynécologique. Tout cela vise à outiller ces prestataires pour que nous puissions contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans notre pays ».

Joseph Bulanda pense que le gouvernement provincial peut faire mieux « en mettant sur pied un plan concret de distribution égale sur tous les axes et dans tous les territoires quant à la construction des structures de santé, aux équipements et à l'approvisionnement en médicaments essentiels, surtout les médicaments contre les maladies hypertensives pendant la grossesse ».