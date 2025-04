Congo-Kinshasa: Inondations à Kinshasa - Le bilan passe de 33 à 43 morts

Le bilan des inondations qui ont frappé Kinshasa le week-end dernier est passé de 33 à 43 morts, selon un communiqué publié mardi 8 avril par le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani Lukoo.

« La situation se présente de la manière suivante : le nombre de sinistrés hébergés dans les différents sites d'accueil officiels s'élève à 2 956 personnes, tandis que le nombre de décès est de 43. Par ailleurs, 46 personnes sont hospitalisées », précise le communiqué.

Ces intempéries ont gravement endommagé les infrastructures clés, notamment celles de la Société nationale d'électricité (SNEL) et de la Régie de distribution d'eau (REGIDESO), entraînant des coupures d'électricité et des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que les travaux de réparation pour rétablir l'approvisionnement en eau et en électricité progressent rapidement. « Tous les postes haute tension et moyenne tension sont en service, et toutes les usines de la REGIDESO sont alimentées », a rassuré Jacquemain Shabani.

Consignes de sécurité

Le ministre recommande à la population d'éviter tout déplacement non essentiel vers les zones touchées ou identifiées comme à risque élevé. Il a également insisté sur l'observation des consignes suivantes : Ne pas traverser les eaux stagnantes ou en crue pour prévenir les risques de noyade, d'électrocution et de contamination (choléra, infections, etc.).

Évacuer les pentes instables et les maisons fissurées afin de prévenir les effondrements et glissements de terrain.

S'éloigner des lignes électriques coupées pour éviter tout danger d'électrocution. Le ministère de l'Intérieur a exhorté la population à faire preuve de discipline, de solidarité et à suivre attentivement les instructions des autorités locales dans les communes concernées.