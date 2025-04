Afrique Centrale: Guinée équatoriale et RCA renforcent leur coopération avec le port de Bata comme alternative

Le 14 mars 2025, Teodoro Nguema Obiang Mangue, Vice-Président de la Guinée Équatoriale, a effectué une visite officielle à Bangui, en République Centrafricaine (RCA), afin de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays. Au coeur des discussions : l'acheminement des marchandises centrafricaines via le port de Bata, en remplacement du port de Douala au Cameroun.

Une alternative stratégique pour la RCA

La RCA, pays enclavé, importe actuellement 90% de ses biens via le port de Douala, un trajet de 1 200 km jusqu'à Bangui, souvent marqué par des tracasseries douanières et des délais prolongés. Le recours au port de Bata, situé à seulement 600 km de la capitale centrafricaine, pourrait réduire significativement les coûts logistiques et les temps de transport.

Cette initiative s'inscrit dans la lignée de l'accord similaire conclu entre la Guinée Équatoriale et le Tchad en décembre 2024, qui prévoit l'acheminement des marchandises tchadiennes via les ports de Bata et Ebibeyin.

Engagements de la Guinée Équatoriale

Lors de son entretien, Teodoro Nguema Obiang Mangue a souligné :

« Nous avons parlé du port de Bata, dont l'utilisation pour les échanges commerciaux a été récemment approuvée par le Conseil des Ministres de la CEMAC. Nous sommes très contents de travailler avec la RCA et de collaborer pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. »

La Guinée Équatoriale s'est également engagée à alléger les barrières non tarifaires et les droits de douane, considérés comme prohibitifs pour les pays membres de la CEMAC.

Impact économique et logistique

Cette décision pourrait révolutionner les échanges commerciaux en Afrique centrale, en offrant une alternative viable au corridor Douala-Bangui, souvent critiqué pour ses inefficacités. Les entreprises centrafricaines et tchadiennes pourraient ainsi bénéficier de coûts réduits et d'une meilleure fluidité dans l'import-export.

Perspectives pour la CEMAC

Ce rapprochement entre la RCA et la Guinée Équatoriale illustre une volonté commune d'optimiser les infrastructures portuaires régionales et de diversifier les voies d'approvisionnement. Toutefois, la réussite de ce projet dépendra de :

1. La modernisation des infrastructures portuaires et routières en Guinée Équatoriale.

2. La mise en place de procédures douanières simplifiées.

3. La coordination entre les États membres de la CEMAC.

La visite de Teodoro Nguema Obiang Mangue en RCA marque une étape clé dans le renforcement des échanges commerciaux en Afrique centrale. Le recours au port de Bata pourrait soulager les économies centrafricaine et tchadienne, tout en stimulant l'intégration régionale.