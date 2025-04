Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi exhorte les magistrats à assumer leur rôle de sentinelle de la République

L'amphithéâtre Marcel-Lihau, situé au siège de la Cour de cassation à Kinshasa, a connu une ambiance particulière le 7 avril à l'occasion du lancement des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Les assises de deux jours sont censées statuer sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire en République démocratique du Congo. Plus de deux cent cinquante hauts magistrats membres du CSM venus des provinces et ceux du bureau de cette structure tentent de proposer des formules idoines susceptibles de remettre la justice congolaise sur les rails.

En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, dans son allocution de circonstance, a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement sur la manière de dire le droit dans le pays. « Depuis mon accession à la magistrature suprême, j'ai toujours affirmé ma conviction que la justice est le pilier central de notre Etat de droit, une justice indépendante, efficace, protectrice des droits humains et rassurante pour tous », a déclaré en substance Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

« C'est avec cette foi en la noblesse de votre mission que je vous appelle, une fois de plus, à renaître mais beaucoup plus à redonner espoir, à réaffirmer avec courage et fermeté votre rôle de sentinelle de la République », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le président de la Cour constitutionnelle et du CSM , Dieudonné Kamuleta Badibanga, a recensé tous les efforts et initiatives prises au cours des trois dernières années en faveur de la magistrature. Il a évoqué, entre autres, l'engagement de cinq mille magistrats en deux vagues (2023 et 2025) et l'amélioration des conditions sociales avec un régime d'assurance des magistrats ainsi que le traitement de plusieurs dossiers disciplinaires.

Organisées sur le thème « La renaissance d'une magistrature au service du peuple », ces assises s'articulent autour de neuf points à l'ordre du jour touchant tous les aspects de la vie professionnelle et même privée du magistrat, allant du recrutement à sa mise à la retraite en passant par le régime disciplinaire auquel il est soumis.