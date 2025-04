Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Une réflexion sur la finalisation du processus d'élaboration du Snat

Après la présentation l'année dernière des conclusions de deux études sur le potentiel agricole et le capital forestier en vue de l'élaboration du Schéma national d'aménagement du territoire (Snat), l'heure est actuellement à la réflexion sur la finalisation du processus d'élaboration de cet outil de planification spatiale.

Un atelier de présentation des termes de référence pour la finalisation de l'élaboration du Snat a été ouvert récemment à Kinshasa par le directeur chef de service contrôle et surveillance, Raoul-Paulin Mapunzu Boyana, assurant l'intérim du secrétaire général en déplacement. L'objectif est de mettre en place des stratégies idoines pour assurer un déroulement harmonieux des activités qui permettent de doter de manière participative et inclusive la République démocratique du Congo d'un Snat qui sera validé par l'ensemble des parties prenantes et opposables à tous.

La réflexion permettra donc aux experts du ministère de l'Aménagement du territoire de pouvoir mobiliser l'expertise spécialisée avec laquelle des réunions et consultations régulières seront organisées ; d'impliquer toutes les parties prenantes clés au processus de la réforme de l'aménagement du territoire jusqu'à la validation technique du Snat.

Il sera également question de déterminer les options du Snat à l'issue d'une analyse des préoccupations du rapport de diagnostics spatiaux et sectoriels ainsi que des recommandations formulées par les deux études de base sur le capital forestier et le potentiel agricole ; de proposer une première ébauche du Snat.

Les participants à cet atelier seront également appelés à assurer le suivi du processus de l'évaluation environnementale stratégique et sociale du Snat et le processus d'adoption de cet outil de planification spatiale. Le représentant du secrétaire général à l'Aménagement du territoire a rappelé l'importance de son secteur qui s'inscrit dans une vision de développement de la société. Il a indiqué que le pays souffre de graves insuffisances dues à des facteurs multiples dont l'instabilité politique chronique dans laquelle il s'est enlisé depuis son accession à l'indépendance. En dépit de ses richesses et potentialités, a-t-il renchéri, la République démocratique du Congo présente des indicateurs socio-économiques alarmants.

Plusieurs facteurs, a souligné Raoul-Paulin Mapunzu Boyana, sont à la base de cette situation, notamment l'instabilité institutionnelle de l'aménagement du territoire ; la transhumance et la migration des attributions de l'aménagement du territoire ; l'absence d'un cadre légal et réglementaire approprié organisant l'aménagement du territoire. Pour faire face à cette situation, il croit dur comme fer qu'à l'issue de cette réflexion, le secteur de l'aménagement du territoire se verra "être capable de se doter d'un Snat validé par toutes les parties prenantes dans une approche participative et inclusive.

Précisons que dans son discours, l'orateur n'a pas omis de faire allusion aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale causant d'énormes pertes en vies humaines et matérielles. Pour ce faire, une minute de silence a été observée en mémoire des personnes qui ont perdu leur vie suite à ce déluge.