Congo-Brazzaville: Congrès de la SFD - Rodrigue Dinga Mbomi renforce les liens entre sport et diabète

Le président de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC), Rodrigue Dinga Mbomi, a participé du 1er au 4 avril à Paris, en France, au congrès annuel de la Société francophone du diabète (SFD). Ses initiatives à l'intersection du sport, de la santé et de l'engagement citoyen ont été saluées.

« Ce congrès a permis de créer des ponts entre science, sport et engagement citoyen », a souligné le président de MCPLC, ajoutant: « Nous en ressortons avec des partenariats concrets et une dynamique renforcée pour agir sur le terrain ».

La signature d'un partenariat avec la société Aminogram, experte en bio-impédancemétrie, est un acquis à sauvegarder. Cette technologie de pointe permettant une analyse fine de la composition corporelle sera intégrée aux actions de terrain de l'association. Elle renforcera le suivi des personnes vivant avec le diabète tout en jouant un rôle-clé dans la prévention, grâce à la détection précoce des déséquilibres liés aux risques métaboliques.

Rodrigue Dinga Mbomi a, par ailleurs, rencontré le Dr Christian Boungou, dans la perspective de développer une offre dédiée aux entreprises, intégrée à leur politique de responsabilité sociétale. Cette collaboration vise à sensibiliser les salariés aux enjeux du diabète et à promouvoir des habitudes de vie plus saines via des programmes d'activités physiques et d'éducation à la santé en milieu professionnel.

En parallèle, un projet de séjours thérapeutiques co-construit avec l'Association union sports et diabète est en cours. Ces séjours proposeront un accompagnement personnalisé, combinant activité physique adaptée et éducation thérapeutique, dans un cadre favorable au bien-être et à la gestion du diabète.

Par ces actions, MCPLC confirme sa position de trait d'union entre les mondes associatif, scientifique et économique, au service d'une prévention plus efficace et d'une prise en charge globale du diabète.