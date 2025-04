Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La GAE sera bientôt dotée d'un centre d'appel

Le coordonnateur général de la Génération auto-entrepreneur, Digne Elvis Tsalissan Okombi, a lancé le 8 avril à Brazzaville la formation des opérateurs du Call center et du site internet de cette organisation, prélude au lancement officiel dudit centre.

Composés, entre autres, des membres de la cellule de communication de la GAE, les participants seront formés dans divers domaines. Ainsi, plusieurs thèmes sont à développer, parmi lesquels la communication efficace : l'art d'écouter activement, de s'exprimer clairement et avec empathie, et de gérer les situations délicates ; la connaissance approfondie de la GAE : ses missions, ses services, ses procédures et ses valeurs ; la maîtrise des outils et des technologies du centre d'appel : les systèmes de gestion des appels, les bases de données et les logiciels spécifiques. Il y aura aussi des communications sur la résolution de problèmes : l'aptitude à identifier rapidement les besoins des appelants et à proposer des solutions adaptées ; la gestion du temps et de l'organisation : l'importance de la planification et de la priorisation pour un service efficace.

Selon le responsable du Call center, Marius Olila Posso, cette formation représente une étape significative dans l'engagement continu de la GAE à améliorer ses services, à renforcer sa proximité avec les partenaires et bénéficiaires et à optimiser son efficacité opérationnelle. « Nous vivons dans un monde où la communication et l'interaction sont primordiales. Un centre d'appel moderne et performant est devenu un outil indispensable pour toute organisation soucieuse de la qualité de ses relations et de la fluidité de ses échanges. Il sera le point de contact privilégié pour répondre aux questions, fournir des informations, traiter les demandes et, de manière générale, accompagner nos interlocuteurs de manière professionnelle et efficace », a-t-il rappelé, précisant qu'un programme de formation rigoureux et complet a été conçu pour doter les participants des compétences techniques, relationnelles et organisationnelles nécessaires pour exceller dans leurs futures fonctions.

Rappelant les difficultés auxquelles les jeunes congolais sont confrontés au quotidien, le coordonnateur général de GAE, Digne Elvis Tsalissan Okombi, a indiqué que le lancement, dans quelques jours, du Call Center est une goutte d'eau dans la recherche de l'approche des solutions à des problèmes que traverse la jeunesse. Pour lui, ce centre d'appel a deux objectifs dont le premier vise à écouter. « Ecouter, parce qu'il ne saurait y avoir l'approche de solution sans une participation active des concernés. Il est illusoire de résoudre les problèmes des jeunes sans les associer à la réflexion. Les conseillers en orientation bénévoles, qui prendront le relais, devront s'appuyer sur ces échanges interactifs pour conseiller et orienter. Cette base de données nous permettra à terme d'ici là d'organiser une grande conférence sur l'orientation », a-t-il rappelé.

Vendre l'image de Denis Sassou N'Guesso auprès des Congolais

Quant au deuxième objectif, il est politique. ce Call center permettra de mieux organiser la campagne d'enregistrement des comités de soutien au Patriarche. Le but étant de créer plus de 40 000 comités de soutien soit un seuil de 2500 comités de soutien minimum par département. « Je voudrais vous rappeler qu'en démocratie, un homme égal à une voix. Ce que le président Denis Sassou N'Guesso attend de nous, c'est d'avoir la capacité de toucher tous les Congolais. Ne tombez pas dans le mépris, car ceux qui tentent la gouvernance par le mépris ne peuvent jamais atteindre leur objectif », a-t-il exhorté.

Aux objectifs de l'écoute et de l'accompagnement avec Loboko ya Patriarche, Digne Elvis Tsalissan Okombi a ajouté l'orientation des jeunes. Pour lui, c'est lorsqu'on a fini d'écouter un jeune qu'on peut l'orienter. « Si vous n'orienter pas les jeunes, si vous ne créez pas un cadre où ils peuvent exprimer leurs besoins, comment voulez-vous les conseiller, les orienter et les insérer. Soyez aptes à répondre à toutes les questions. Faites-vous l'effort de comprendre chaque doléance. Dans cette deuxième phase, nous avons un produit à vendre et notre produit s'appelle Denis Sassou N'Guesso, il est de notre devoir de le vendre auprès des Congolais de toutes les couches sociales, sans discrimination. Mettons-y de la méthode, encore de la méthode, toujours de la méthode », a conclu le coordonnateur général de GAE.