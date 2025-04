Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - LCR prône une synergie d'actions pour réduire les risques d'accidents

Le bilan de l'accidentologie 2024 présenté par La Congolaise des routes(LCR), la société concessionnaire de la route nationale 1, souligne une amélioration de la sécurité routière après une situation critique en 2023. Après la campagne de sensibilisation engagée depuis août 2024, LCR prévoit cette année une sensibilisation ciblée des usagers avec l'implication de ses partenaires du Groupement de sécurité routière(GSR), de la direction générale des transports terrestres(DDTT) et les acteurs du transport.

Le bilan de l'accidentologie 2024 a été présenté au cours du séminaire national de formation des chefs de service et commandants d'unités du GSR, tenu du 1er au 4 avril, à l'École de la Gendarmerie de Bifouiti, à Brazzaville. Placé sur le thème « Défis sécuritaires sur la route, renforcement des capacités d'alerte et d'intervention pour sauver des vies », ce rendez-vous stratégique a réuni les responsables des escadrons de sécurité routière de tout le pays, de Ouesso à Pointe-Noire, ainsi que plusieurs partenaires institutionnels et privés, dont la DGTT et les compagnies d'assurances.

L'objectif du séminaire national de formation, d'après le directeur général adjoint de LCR, Jacques Almaless, était de partager un retour d'expérience sur l'accidentologie sur la RN1, d'analyser les résultats des actions de LCR, et d'envisager ensemble des stratégies pour lutter contre l'insécurité en agissant sur le comportement des conducteurs. Le directeur général adjoint de LCR a présenté, le 4 avril, une analyse détaillée de l'accidentologie sur le réseau routier national, notamment sur la RN1, l'axe stratégique entre Brazzaville et Pointe-Noire. En 2023, la RN1 a connu une dégradation préoccupante, avec près de 550 victimes et une hausse de +23 % des accidents par rapport à 2022. L'analyse a révélé que deux accidents sur trois impliquaient un poids lourd, et que ces véhicules étaient responsables de 83 % des décès enregistrés.

Face à cette tendance alarmante, LCR a engagé en août 2024 une campagne de sensibilisation inédite, fondée sur une approche collective réunissant la DGTT, l'Intersyndicale des transports en commun du Congo, les associations et les conducteurs eux-mêmes. Cette initiative, articulée autour des « 5 commandements de la route », a été déployée dans les gares routières de Mengo, Moukondo et Lifoula. En l'espace de quarante-et-six jours, plus de onze mille camionneurs ont été sensibilisés à la sécurité routière, l'organisation du Trophée des Camionneurs 2024 visant à récompenser les conducteurs les plus exemplaires. Cette campagne a permis une baisse de 25 % des accidents pendant la période de déploiement (août à mi-septembre), de même que le nombre total de victimes sur la RN1 a reculé de 1 % sur l'ensemble de l'année 2024, une première depuis plusieurs années. Dans le Mayombe, zone prioritaire ciblée par la campagne, le nombre de victimes d'accidents a baissé de 10 % en 2024, après une hausse dramatique de +42 % en 2023.

Lors de son intervention, Jacques Almaless a rappelé que la sécurité routière ne peut être résolue par des actions isolées. Il a plaidé pour une mobilisation partagée, où chaque acteur (institutionnel, professionnel ou usager) agit de manière coordonnée et concrète pour faire reculer durablement l'insécurité routière. « Ce qui fait la différence, ce n'est pas seulement le diagnostic, ce sont les actions. Et surtout, c'est la capacité à agir ensemble, sur le terrain. Ensemble, nous pouvons sauver plus de vies », a-t-il insisté. LCR réaffirme son engagement à travers une approche intégrée qui combine la sensibilisation ciblée des usagers, la coopération active avec le GSR, la DGTT et les acteurs du transport des actions coordonnées sur le terrain, là où les risques sont les plus élevés. La même dynamique s'intensifiera en 2025 sur la RN1 et RN2 précisément au Carrefour Kintélé-rond-point Yié.