Afrique: L'ONU et l'UA collaborent pour le développement durable au continent.

Addis-Abeba — Les Nations Unies et l'Union africaine (UA) créent une synergie pour la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des Objectifs de développement durable des Nations Unies pour l'Agenda 2030, décrits comme « Deux agendas, un cadre unique ».

Pour consolider cette initiative, une réunion des principaux partenaires du développement en Afrique a été organisée sur le thème « Accélérer la transformation grâce à la mise en oeuvre du deuxième Plan décennal de mise en oeuvre de l'Agenda 2063 (STYIP) parallèlement à l'Agenda 2030 pour le développement durable : le rôle du système de coopération régionale en Afrique ».

La réunion a été organisée conjointement par l'UA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'AUDA-NEPAD et le Bureau de la coordination des activités de développement des Nations Unies (BCD), sous l'égide du Groupe de travail technique du deuxième Plan décennal de mise en oeuvre (STYIP).

Le deuxième Plan décennal de mise en oeuvre est un cadre stratégique pour le développement de l'Afrique. Il définit les objectifs pour la période 2024-2033 dans le cadre de l'Agenda 2063, qui s'aligne également sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l'ONU à l'horizon 2030.

Afin d'assurer la synergie dans la mise en oeuvre des deux cadres, un groupe de travail technique composé de l'UA, de la CEA, du PNUD, de l'AUDA et d'autres agences des Nations Unies a élaboré un cadre de mise en oeuvre commun pour guider l'exécution des deux programmes dans le cadre du STYIP au niveau national, par le biais des plans nationaux de développement des États membres africains.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de l'événement, Botho Kebabonye Bayendi, Directeur du Bureau de la planification stratégique et de la mise en oeuvre de la CUA, a indiqué que la réalité au niveau national exigeait une complémentarité entre le système des Nations Unies et l'Union africaine, les deux institutions visant les mêmes indicateurs de développement.

Said Adejumobi, Directeur de la Division de la planification stratégique, de la supervision et des résultats (SPORD) à la CEA, a observé que le taux de convergence entre l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063 est d'environ 80 %. Ce chevauchement nécessite une collaboration entre les deux institutions pour atteindre efficacement leurs objectifs de développement communs.

Il a annoncé que le système des Nations Unies tirerait parti de sa présence dans tous les pays pour soutenir la mise en oeuvre du deuxième Plan décennal de mise en oeuvre, dans le cadre du concept « Deux agendas, un cadre ».

Yacoub El-Hillo, Directeur régional du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, a salué le partenariat entre l'UA et l'ONU, qui a conduit à l'introduction de l'approche stratégique « collège à collège », un cadre de collaboration entre l'UA et l'ONU visant à renforcer la coopération et la coordination dans divers domaines, notamment la paix et la sécurité, le développement et les affaires humanitaires, susceptible de bénéficier à environ 201,5 millions d'Africains dans les années à venir.