Mali: Amadou Bakayoko – Portrait d'une légende de la musique aux multiples facettes

Le vendredi 04 avril 2025, le paysage musical africain s’est réveillé avec une immense tristesse. Le décès d’Amadou Bakayoko à l’âge de 70 ans, célèbre musicien du groupe mythique malien Amadou et Mariam. Aujourd’hui, nous allons retracer le parcours exceptionnel de ce groupe qu’il formait avec son épouse Mariam Doumbia.

Amadou et Myriam ont débuté leur carrière musicale très jeunes en 1980, formant ainsi un duo musical qui a eu un succès international. La cécité n’a pas empêché le duo de porter la musique malienne au-devant de la scène mondiale, faisant d’eux le couple musicien le plus écouté en Afrique de l’Ouest et en Europe vers les années 90.

Originaires de Bamako, ils se sont rencontrés en 1976 à l'Institut des jeunes aveugles, où ils jouent dans l’orchestre Éclipse Orchestra dirigé par Idrissa Soumaoro.

À cette époque-là, le couple musical s’entendait déjà sur scène. Ils finissent par former un vrai couple dans la vie en se mariant en 1980 et commencèrent leur carrière musicale commune à la même époque.

Amadou, en sa qualité de musicien, jouait de la guitare avec Idrissa Soumaoro dans le groupe « Les Ambassadeurs » du motel de Bamako. En 1982, il est lauréat du concours « Découvertes RFI », marquant un tournant décisif dans sa carrière. En 1985, le duo effectue une tournée de trois mois au Burkina Faso.

D’après Music in Africa, l'Europe les découvre avec l’album « Sou Ni Tile » sorti en 1998, sur lequel on peut trouver le célèbre «Mon amour, de ma chérie». En 2004, toujours prêts à expérimenter de nouvelles voix, Amadou et Mariam font produire « Dimanche à Bamako », leur dernier album, par Manu Chao, qui insuffle une énergie très personnelle à leur naïveté irrésistible.

Après « Dimanche à Bamako », vendu à 500 000 exemplaires, Amadou et Mariam reviennent en 2008 avec « Welcome to Mali », un album qui est le fruit de nombreuses collaborations avec des artistes rencontrés lors de leur périple mondial de près de 3 ans et qui a remporté la Victoire de la musique du meilleur album world de l’année.

Leur longue carrière a permis au groupe de collaborer avec de nombreux artistes internationaux et de participer aussi à de nombreux événements internationaux. Music in Africa indique qu’ils ont assuré les premières parties de Coldplay aux Etats-Unis à l'été 2010 puis de U2 en Afrique du Sud où ils ont joué devant plus de 100 000 personnes. Ils ont chanté lors de la cérémonie d'Ouverture de la Coupe du Monde 2010, l’événement le plus médiatisé au monde.

En 2023, lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d’été de Paris, Amadou et Mariam ont repris « Je suis venu te dire que je m’en vais », de Serge Gainsbourg.

Leur duo a marqué le monde de par leur musique alliant tradition malienne, guitare, rock, harmonica et harmonies vocales. Aujourd’hui, la belle voix d’Amadou, accompagné de sa guitare mélodieuse, ne résonnera plus à côté de sa tendre épouse Mariam Doumbia qui a perdu sa moitié à vie. Après plus de 50 ans de vie commune, le couple a su être résilient et se relever après chaque chute, comme l’a souligné Mariam.

Au micro de nos confrères de TV5 Monde, elle est ainsi revenue sur leur histoire d’amour, expliquant que la flamme n’avait jamais cessé de brûler entre eux. « Amadou m'a beaucoup aimée et je l'ai aimé aussi », a-t-elle déclaré. Selon Mariam, la communication a toujours été la clef de leur union.

Aujourd’hui, il laisse un grand vide pour sa femme, mais un immense héritage qui saura inspirer les générations à venir.