Sénégal: Al Amine Guèye, un entrepreneur autodidacte, qui voit grand

Louga — À 25 ans, Al Amine Guèye dirige la Sénégalaise des services (SDS), une entreprise basée à Louga et Kébémer et active dans sept domaines aussi variés que l'imprimerie, la décoration intérieure, l'audiovisuel, l'architecture, l'immobilier, l'optique et l'automobile. Le parcours de cet autodidacte touche-à-tout, qui voit grand, repose sur la débrouillardise et le soutien familial.

Al Amine Gueye a fréquenté une école franco-arabe ; ce qui a renforcé sa créativité précoce, estime-t-il. Celle-ci se développe davantage aux côtés de son père, calligraphe, qu'il accompagne régulièrement dans ses activités professionnelles. "Mon père faisait de la calligraphie, du dessin de bâtiment et de la sérigraphie. J'ai beaucoup appris à ses côtés", confie-t-il à l'APS.

Al Amine Gueye a débuté sa scolarité à l'école Miftahu-Nadia, communément appelée "l'école des Ibadous", à Louga (nord), où il a réussi au concours d'entrée en sixième. Par la suite, il intègre un collège-lycée franco-arabe, où il poursuit ses études jusqu'en classe de quatrième. Après cela, il rejoint les cours privés "Les Cracks", afin de renforcer son niveau en français. Il Il obtient son Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) dans cet établissement scolaire.

En classe de Première, il quitte "Les Cracks" pour s'inscrire au lycée "Les Lumières", en classe de Terminale. "Je peux affirmer que si j'ai atteint ce niveau, c'est en grande partie grâce à ma mère, dont le souhait le plus cher était de me voir réussir à l'école", confie Al Amine Guèye.

Pourtant, dès son jeune âge, il était déjà passionné par l'entrepreneuriat, poussé par "le savoir-faire acquis de manière autodidacte".

Le déclic survient à huit ans déjà, lorsqu'il reçoit un vieil ordinateur que son père lui a offert. Sans Internet, il explore seul les logiciels de graphisme comme PhotoImpact et PhotoFiltre. "Je téléchargeais des logiciels. Je testais tout et je découvrais par moi-même", se souvient-il. Cette curiosité devient le socle de son apprentissage sur le tas.

Esprit éveillé

Al Amine Guèye a la tête pleine de projets. Après avoir quitté l'école en classe de Terminale, il se consacre pleinement à sa passion, soutenu plus tard par une mère protectrice. "J'ai toujours voulu arrêter l'école pour me consacrer à ce qui me passionnait vraiment. Mes parents ont résisté, surtout ma mère, mais j'ai toujours cru qu'on pouvait réussir sans diplôme", explique-t-il.

Membre du mouvement islamique sénégalais, Jama'atou Ibadou Rahmane, il s'initie à l'audiovisuel au sein de l'université de cette association, Al-Kafi. "Grâce au mouvement, j'ai pu évoluer en audiovisuel, et c'est à partir de là que j'ai voulu créer une entreprise", confie-t-il. Ces premières expériences forgent ses compétences, jusqu'à ce que l'idée d'entreprendre devienne une évidence.

En 2019, il fonde ainsi SDS, grâce à un soutien financier modeste mais déterminant de sa famille. Convaincu que le talent et la passion peuvent compenser l'absence de diplômes académiques, il se lance avec les moyens du bord. Son grand-père, Pape Sidy Mbodj, lui remet 20 000 francs CFA, et l'encourage à suivre son rêve, en ces termes : "Débrouille-toi, Dieu est grand".

Son oncle, Lamine Fall, complète ce soutien en lui offrant une caméra. Entouré d'amis aussi passionnés que lui, il réalise une première série audiovisuelle intitulée "Liggey Yi Tabaski". La production, bien que réalisée avec des moyens modestes, connait un succès immédiat sur leur chaîne YouTube. "C'est avec ça que tout a commencé", souligne-t-il.

Une entreprise née de la solidarité

L'aventure démarre dans des conditions modestes, mais avec une forte détermination rien ne semble résister à Al Amine. "Tout était artisanal, mais nous étions motivés", souligne-t-il. Le succès ne se fait pas attendre. Puis vient le clip "Likki Lik Lamfire", visionné des millions de fois, qui propulse son entreprise "Sénégalaise des Services" (SDS) au-devant de la scène.

Basée à Louga, dans le quartier Artillerie, et disposant d'un siège annexe à Kébémer, l'entreprise compte aujourd'hui huit employés permanents, plusieurs stagiaires et apprentis. Tous ont été formés en interne. "Tout le monde a appris ici. Je les ai formés comme j'ai appris moi-même, par la pratique", lance-t-il.

Puis, les contrats s'enchaînent, notamment pour la réalisation d'un documentaire au prix d'un million de francs CFA, qui les mène à Ziguinchor et Kolda (sud). "On a tout réinvesti dans du matériel", dit Al Amine.

Un leader fédérateur et inspirant

Al Amine est unanimement salué pour son esprit d'équipe et son sens du partage. "C'est un homme exceptionnel. Il est professionnel, courtois, attentif aux autres. Il a su bâtir une entreprise solide grâce à sa vision et sa capacité à motiver les gens autour de lui", témoigne Abib Ndiaye, aujourd'hui responsable de l'imprimerie et directeur de la production de SDS.

Des propos qui sont confirmés par Gora Mbodj, journaliste à 7TV et ancien camarade de classe. "Mouhamed, comme on l'appelait, floquait nos t-shirts, réparait les ordinateurs, faisait du dessin. Il touchait à tout. Aujourd'hui encore, il me prête son matériel quand j'en ai besoin. Il est généreux et toujours là pour aider", a-t-il témoigné.

De l'audiovisuel à l'imprimerie, en passant par l'architecture, l'immobilier, la décoration, l'optique et l'automobile, SDS s'impose aujourd'hui comme une référence dans la région de Louga. "J'ai toujours cru que le savoir-faire pouvait remplacer le diplôme, tant qu'on garde une rigueur de travail", a-t-il répondu, à la question sur le secret de cette réussite.

Désormais, ce jeune entrepreneur ambitionne de faire accéder SDS aux marchés publics. "Nous avons l'équipe, le matériel, et la capacité de produire à grande échelle. Il ne nous manque que des opportunités pour franchir un nouveau cap", soutient-il avec assurance.

Car, pour Al Amine, SDS, qui "symbolise l'innovation, l'autonomie et l'engagement communautaire", se veut, en plus, un "modèle d'inspiration pour les jeunes du Sénégal et d'ailleurs".