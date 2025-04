Sénégal: Macky Sall parmi les quatre nouveaux membres de la Fondation Mo Ibrahim

Dakar — La Fondation Mo Ibrahim a annoncé l'entrée de quatre nouveaux membres à son Conseil et au Comité du Prix Ibrahim pour le leadership africain, dont l'ancien président sénégalais, Macky Sall (2012-2024), a-t-on appris de source officielle.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, on peut y noter l'entrée dans le Conseil, de Macky Sall, ancien président du Sénégal, ancien président de la CEDEAO (2015-2016) et ancien président de l'Union africaine (2022-2023).

Lord Mark Malloch-Brown, ancien président de Open Society Foundations (2021-2024), ancien ministre pour l'Afrique du Royaume-Uni (2007-2009) et ancien administrateur du PNUD (1999-2005), fait également son entrée dans ce Conseil, précise la source.

Les Comité du Prix Mo Ibrahim, quant à lui, accueille deux nouveaux membres: Josep Borrell et Moussa Faki Mahamat. Le premier a été ancien Haut Représentant de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne (2019-2024), ancien ministre des Affaires étrangères et de la coopération de l'Espagne (2018-2019) et ancien président du parlement européen (2004-2007).

Le second a été ancien président de la Commission de l'Union africaine, ancien ministre des Affaires étrangères, entre 2008-2017, et ancien premier ministre du Tchad (2003-2005).

"Nous sommes ravis d'accueillir Josep Borrell, Moussa Faki Mahamat, Mark Malloch-Brown et Macky Sall au sein de la Fondation. Chacun d'entre eux apporte une expérience exceptionnelle. Je me réjouis de pouvoir collaborer étroitement avec eux pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l'Afrique et le monde sont confrontés aujourd'hui", a déclaré Mo Ibrahim, le milliardaire soudanais, fondateur de la fondation éponyme, cité dans le communiqué.

D'après le texte, le Conseil de la Fondation Mo Ibrahim, présidé par le Dr Mo Ibrahim, "joue un rôle essentiel dans l'élaboration des stratégies et des activités de la Fondation". Il est composé "d'éminents dirigeants issus de gouvernements, d'organisations multilatérales, d'universités et du secteur privé, tant au niveau africain que mondial".

Quant au Comité du Prix Ibrahim pour un leadership d'excellence en Afrique, il s'agit, d'après la même source d"'un groupe indépendant qui choisit les lauréats du Prix Ibrahim (...) qui célèbre les dirigeants africains ayant fait preuve d'excellence au cours de leur mandat échu (...).

La Fondation Mo Ibrahim est une fondation africaine, fondée en 2006 par l'homme d'affaires Mo Ibrahim, avec des bureaux à Londres, au Royaume-Uni et à Dakar, au Sénégal.

Elle oeuvre au renforcement de la gouvernance et du leadership en Afrique grâce à ses initiatives telles que l'Indice Ibrahim de la gouvernance africaine, le Prix Ibrahim pour les réalisations en leadership africain, notamment.