Togo: Gianni Infantino salue le projet phare de la FTF à Gbavè

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué mercredi l'initiative de la Fédération Togolaise de Football (FTF) de construire un Centre Technique National à Gbavè, près de Lomé. Ce projet, dont la première pierre a été posée mardi, marque un tournant stratégique pour le développement du football togolais.

Dans un message officiel, le patron du football mondial a qualifié cette initiative de "moment symbolique et historique" pour le Togo, et d'illustration concrète de la mission du programme FIFA Forward : « Ce projet illustre parfaitement notre ambition d'encourager nos associations membres à investir dans le développement durable et ambitieux. Ce type d'initiative permet de construire des rêves, bien au-delà de la seule dimension sportive », a déclaré M. Infantino.

Implanté sur un site de 20 hectares à Gbavè, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, le futur centre disposera de 68 chambres, de deux salles polyvalentes de 143 places chacune, d'un bloc administratif, de bureaux et d'un terrain de football en pelouse synthétique.

Ce projet est financé à hauteur de 1,3 milliard de Fcfa par la FIFA dans le cadre de son programme Forward, lancé en 2016. Il vise à professionnaliser les structures du football togolais, à former les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, mais aussi à accueillir des stages, séminaires et compétitions.

« Ce centre représente bien plus qu'une infrastructure. Il constitue une plateforme d'opportunités pour les générations futures », a souligné le président de la FIFA, en exprimant son impatience de voir émerger les talents qui y seront formés. Il a également réaffirmé l'engagement de la FIFA à accompagner le football africain, et en particulier togolais, dans ses ambitions de rayonnement régional et international.