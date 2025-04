Congo-Kinshasa: Fini les consultations politiques, gouvernement d'Union Nationale - Sama Lukonde et la Dynamique AB en ordre de bataille !

Reçus dans la soirée de lundi 07 avril 2025 par le Conseiller spécial du Chef de l'État en matière de sécurité, chargé de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale, l'autorité de référence de la Dynamique Agissons et Bâtissons (AB), Sama Lukonde et sa plateforme politique en ont profité pour réaffirmer leur loyauté indéfectible au Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

" Le premier message que la dynamique AB est venue faire passer, c'est d'abord un message de rappel de loyauté indéfectible à Son Excellence, Monsieur le président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ", a lancé, d'entrée de jeu, L'Honorable Sama Lukonde, par ailleurs président du Sénat, qui s'est livré à la presse au sortir de cette séance de travail avec Désiré Cashmir Eberande Kolongele, le Conseiller spécial du Chef de l'État en matière de sécurité, chargé de conduire les consultations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale.

Le chef de file de AB, Sama Lukonde a également précisé qu'a l'issue de ces consultations, sa dynamique et lui-même attendront " les directives qui seront données par la haute autorité du pays, une fois que le rapport lui sera remis par le Conseiller spécial et son équipe qui auront reçu toutes les forces vives de la Nation ", l'objectif principal étant le retour d'une paix définitive et durable sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo.

En effet, l'autorité de référence, Sama Lukonde était à la tête d'une forte délégation composée des Présidents des partis politiques membres de ce giga regroupement politique bien ancré sur l'échiquier national, avec une forte représentation tant au niveau de l'Assemblée nationale avec 48 députés, au niveau du Sénat avec 18 sénateurs aujourd'hui, qu'au niveau des Assemblées provinciales avec 75 députés provinciaux.

Soutenant la vision du Chef de l'État de mettre les Congolais ensemble pour l'unité et la cohésion nationale, Sama Lukonde, Président du Sénat et Autorité de référence de la Dynamique AB s'est livré à cet exercice de consultations en vue de donner sa contribution aux réflexions en cours pour l'unité et la cohésion nationales en cette période où notre pays est agressé.

Devant la presse, L'Honorable Sama Lukonde a déclaré ceci :

" La dynamique Agissons et Bâtissons a été reçue ce jour par le Conseiller spécial du Chef de l'État en matière de sécurité sur les échanges lui confié en vue d'une inclusivité gouvernementale. Le premier message que la dynamique AB est venue faire passer, c'est d'abord un message de rappel de loyauté indéfectible à Son Excellence, Monsieur le président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons également rappelé que nous étions présents lors de la réunion du 22 février avec la plus haute autorité où des principes clairs avaient été édictés, principe de dialogue permanent et principe de main tendue de manière à ce que, face à cette situation d'agression que nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo, nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la réponse est aussi dans la cohésion et dans l'unité.

D'où, l'idée de rappeler toutes les forces vives de la Nation afin de travailler sur cet objectif d'avoir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas besoin de rappeler que la dynamique AB est une force politique importante de la République démocratique du Congo. Force nationale sur toute l'étendue surtout avec une forte représentation tant au niveau de l'Assemblée nationale avec 48 députés, au niveau du Sénat avec 18 sénateurs aujourd'hui, qu'au niveau des Assemblées provinciales avec 75 députés provinciaux.

Le voeu, c'est d'accompagner cette initiative tel qu'elle a été souhaitée et édictée par Son Excellence, Monsieur le président de la République. Ici, avec une mission principale, dans cette inclusivité gouvernementale, celle de la paix sur toute l'étendue de la République. C'est vrai aussi que dans nos échanges, il était important de rappeler que sur cette question d'unité, il fallait rester imperturbable de manière à ce que la réponse soit forte face à l'insécurité que nous avons ».

La dynamique AB affirme sortir satisfaite des échanges avec le Conseiller spécial du Chef de l'État. Elle est disposée à attendre les directives qui seront données par la haute autorité du pays, une fois que le rapport lui sera remis par le Conseiller spécial et son équipe qui auront reçu toutes les forces vives de la Nation. Elle est également disposée à prendre part au gouvernement d'union nationale qui sera formé à l'issue de ces consultations pour accompagner la vision du chef de l'État.