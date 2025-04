David Tshilumba Mutombo, Directeur Général de la Régideso, a annoncé, ce lundi 8 avril 2025, au cours d'une conférence de presse, le rétablissement progressif de la desserte en eau potable à Kinshasa. Dans sa communication, il a largement expliqué que les récentes inondations enregistrées dans la capitale ont négativement impacté la Régideso, occasionnant un dysfonctionnement inhabituel dans son réseau urbain. Selon lui, au total, trois usines de captage et de traitement d'eau ont été profondément endommagées. En l'occurrence, les usines de N'djili, Lukaya et de Mitendi.

Dans un élan de sérénité, le Directeur Général David Tshilumba a assuré que, pour le moment, toutes les mesures idoines sont prises par ses services pour permettre une reprise cordonnée et accélérée de la desserte en eau dans les "14 communes" touchées par la crise née des inondations à Kinshasa. Au niveau de l'usine de captage de N'djili, la plus grande de Kinshasa, par exemple, David Tshilumba a confirmé la mise en service des trois motopompes, qui marque le redémarrage effectif de la fourniture d'eau aux abonnés de la Régideso, du côté de la partie Est de Kinshasa.

Le DG Tshilumba était accompagné du Président du Conseil d'Administration et de quelques responsables au sein de l'administration de la Régideso, devant la presse. Par la même occasion, il a lancé un message d'apaisement aux sinistrés et à l'ensemble de la population, mettant l'accent sur la responsabilité collective en matière de la protection de l'environnement en RDC.

"Ce que nous avons connu, c'est la conséquence de plusieurs effets. Evidemment, le changement climatique a contribué à la célérité de l'amplitude de toutes ces précipitations. Mais, nous en tant que congolais, nous avons notre part de responsabilité. Comme nous l'avons dit par le passé, tout ce que nous jetons comme saleté dans la rivière, quand nous construisons sur les bassins versants, la pollution ne fera que s'accentuer et cela va nous causer des difficultés dans la gestion des infrastructures liées à l'eau potable. Tous ces effets ont des conséquences.

Aujourd'hui, nous avons donc une responsabilité citoyenne d'être responsables, des citoyens qui aiment ce pays et qui ne jettent pas tout sur les rivières, qui ne construisent pas partout mais qui tiennent compte des normes d'urbanisme et de bien d'autres réglementations en la matière. Pour la Régideso, comme on l'a dit par le passé, nous avons été sévèrement impacté. D'abord, pour le captage qui est sur la rivière N'djili. L'usine de N'djili c'est la plus grande usine à ce jour en termes de capacité sur toute la ville de Kinshasa. Cette usine sert de l'eau dans plus de 14 communes de la ville de Kinshasa. Donc, l'arrêt de l'usine de N'djili nous pose un sérieux problème de la desserte", a-t-il indiqué.

Gestion responsable de la crise

"L'eau est arrivée à tout ce qu'on avait pris comme mesures de protection du captage contre les inondations. Le captage a été totalement inondé. L'eau est entrée dans la salle des machines et elle a mouillé tous les moteurs. Heureusement que les moteurs, on les avait arrêtés. Ce qui fait qu'on a un peu épargné ces moteurs de plusieurs catastrophes parce que s'ils étaient mouvement, beaucoup d'éléments de ces moteurs auraient été mouillés.

Pour toutes les 6 pompes qu'on a au captage, on a pu attendre que l'eau des pluies puisse se retirer pour venir constater les dégâts et évacuer les eaux, faire un travail de lavage. Tout ce travail arrive aujourd'hui à la fin... La bonne nouvelle que je peux vous dire c'est que, aujourd'hui, à 16h20', nous avons remis déjà un groupe motopompe au captage de N'djili. Il fonctionne et pompe de l'eau. Un groupe motopompe c'est 3000m3 d'eau par heure... Le service va reprendre progressivement. Cette nuit, nous allons ramener deux moteurs qui étaient au séchage pour reprendre le service. Ce soir, nous aurons un maximum de trois pompes qui seront en opération sur un maximum de 6. Normalement, nous fonctionnons avec 5 pompes au captage et une pompe de réserve.

De temps en temps, quand la demande est trop grande, on peut mettre la sixième pompe en service", a-t-il ajouté. Et d'insister : "A nos abonnés de la partie Est de la ville, c'est que ce n'est pas aussi tôt que nous pompons l'eau à l'usine que l'eau arrive à la maison parce que le réseau est vide. Tout ce qu'il y avait dans le réseau, nous l'avons consommé". Il convient de noter que, lors de son intervention, le DG Tshilumba a aussi assuré que la Régideso a pris ses responsabilités pour fournir de l'eau en permanence aux sinistrés logés aux sites des stades des Martyrs et Tata Raphael, en appui aux efforts engagés par le Gouvernement central, pour une bonne gestion de la situation.